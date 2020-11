Det er populært at spille fodbold i LBI. Privatfoto

Girlpower uden udløbsdato er på banen

LBI fortæller, at interessen for »Soccermoms« har været ud over al forventning. Pt er der tilknyttet 30 spillere til holdet, og ved hver træning dukker mere end 20 af dem op. Pt. er holdets træning opdelt, så den er corona-godkendt.