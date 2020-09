Se billedserie Borgmester Gert Jørgensen havde sin hustru, Annette, med til opstillingsmødet. Hun har sagt god for, at gemalen går efter en periode mere. Partiformand Søren Pape havde en videohilsen til Gert Jørgensen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gert Jørgensen satser på en periode til i borgmesterstolen

Sorø - 03. september 2020

kommunen: Der var ingen modkandidat, da Konservative i Sorø holdt opstillingsmøde torsdag aften på Sorø Kunstmuseum. Gert Jørgensen, der mere eller mindre udtalt kun havde bundet sig for to perioder, blev af både vælgerforeningens bestyrelse og byrådsgruppen opfordret til at søge genvalg til sin tredje periode som borgmester, og det ønske valgte Gert Jørgensen så at følge. Ingen forsøgte at gøre ham rangen stridig.

Cirka 30 mødte frem til valget af spidskandidat. Det skal efter partiets regler foregå på en generalforsamling, og derfor måtte der indkaldes til en ekstraordinær en af slagsen.

Netop fredag begynder budgetforhandlingerne i kommunen for alvor, og denne gang glæder Gert Jørgensen sig specielt.

- Vi har nu i otte år kunnet yde en generelt god service, selv om vi nu har dokumentation på, at vi har manglet 30-50 millioner kroner til opgaverne, sagde Gert Jørgensen blandt andet i sin takketale.

- Nu bliver vi kompenseret med 50 millioner kroner om året. Vi kan være glade for, at vi har udvist ordentlighed og rettidig omhu. Nogle af de kommuner, der som os får kompensation, må alligevel spare, men vi har drevet kommunen sådan, at det ikke er tilfældet nu. For første gang i vores flertals-periode skal vi ikke ud at finde besparelser. Denne gang kan vi dele penge ud - men tro mig, her er det faktisk lige så svært at prioritere, som når vi skal finde besparelser.

Der kommer også nye udfordringer fremover som minimumsnormeringer i dagpasningen og på ældreområdet, men Gert Jørgensen understregede, at både børn og ældre efter hans erfaring generelt set trives godt i Sorø Kommune - også uden minimumsnormeringer.

Borgmesteren håber på et bredt forlig om budgettet, men det realistiske bud går dog nok mere i retning af 15-10, som det har været de senere år.

Valgprogrammet vil blandt andet komme til at indeholde øget bosætning og bistand til etablering af flere arbejdspladser.

- Det er her nøglen til øget velfærd ligger, sagde Gert Jørgensen.

- Vi har i de senere år tabt 10 pct. offentlige arbejdspladser i Sorø Kommune. Til gengæld er stigningen i de private arbejdspladser 10-20 procent. Vi skal også have offentlige arbejdspladser besat med dygtige medarbejdere, men det er i den private sektor, at værdiskabelsen ligger.

Inden for de kommende fire år lyder borgmesterens bud, at kommunen når over 30.000 indbyggere - og så lovede han i en sidebemærkning og med et glimt i øjet »de vrisne, gamle mænd« i Dianalund, at de får et chok, når de får at se, hvordan byrådet vil udvikle Dianalund.