Borgmester Gert Jørgensen læser resultatet op fra sen store trappe på rådhuset i Sorø. Der er fintælling onsdag, så enkelte pladser, hvor kun få stemmer skiller kandidater fra at være inde og ude, kan endnu nå at skifte plads. Foto: Bjarne Stenbæk

Gert Jørgensen fortsætter som borgmester

Sorø - 22. november 2017 kl. 02:45 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gert Jørgensen får fire år mere som borgmester i Sorø Kommune.

Det endte nattens »konstituerings-drama« med. For selv om Konservative sammen med Venstre og Dansk Folkeparti havde flertallet på 13 mandater ud af de 25 i byrådet, var det ikke så ligetil at få pengene til at passe.

I den borgerlige konstituering stod Venstre som valgets taber.

- Og det er jo naturligt nok, at det også giver sig udslag,m når posterne skal fordels, siger Gert Jørgensen.

Men Venstre ville ikke lige afgive posten som 1. viceborgmester. Den post har Rolf Clausen hidtil haft - men Dansk Folkeparti, der nu er større end Venstre, ville ikke give sig. Resultatet blev, at spidskandidaten for DF gik en tur forbi den konstituering, som socialdemokraten Anne Madsen satte sig for bordenden for. Her var desuden SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet, så hvis DF gik med, ville flertallet ligge her.

Det gjorde Lars Schmidt imidlertid ikke. Da han vendte tilbage til de borgerlige igen løste sagen sig så også, så konstitueringen kom til at se således ud:

Borgmester: Gert Jørgensen. 1. viceborgmester: Lars Schmidt, mens posten som 2. viceborgmester besættes af mindretalsgruppen. Formand for udvalget for teknik og miljø: Jens Nygaard (V). Formand for børn og undervisningsudvalget: Rolf Clausen (V). Formand for kultur- og fritidsudvalget: Bo Christensen (K). Formand for social- og sundhedsudvalget: Lars Schmidt (DF). Formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget: Lars Damgaard (DF).

Bo Christensen afløser i kultur- og fritidsudvalget Venstres Jørgen Larsen, der ikke opnåede genvalg. Flertalsgruppen valgte at konstituere sig uden om mindretalsgruppen. I dag er socialdemokraten Anne Madsen formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget - men den post går altså nu til DF.

Venstres Tommy Borlund Olsen er i dag formand for Sorø Forsyning. Han opnåede heller ike valg denne gang. Han afløses 1. januar som formand af partifællen Rolf Clausen.