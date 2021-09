Se billedserie Michael Torp og foreningen Sorø Økosamfund ville gerne have købt en storparcel i Rørstensgård-udstykningen. Det lykkedes ikke. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Genoplivet grusgrav-plan er dødsstødet til økosamfund

Sorø - 01. september 2021 kl. 13:19 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Foreningen Sorø Økosamfund har skrottet idéen om et økosamfund på Frederiksberg og er nu i gang nedlægge sig selv. På en netop overstået ordinær generalforsamling blev det enstemmigt besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for rent formelt at nedlægge foreningen.

Dermed blev opfordringen fra bestyrelsen fulgt.

- Jeg synes grundlæggende, det er trist, at vi er nået til at drage den konklusion og erkende, at det er så svært at få etableret et økosamfund. Og vi mener ikke, det er på grund af manglende initiativ fra vores side, siger Michael Torp, der er formand for Sorø Økosamfund.

Regionen genoptager sag Det kommende farvel til både forening og vision er sket, efter Sorø Kommune har valgt at udsætte salget af de sidste tre byggegrunde i Rørstensgård-udstykningen på Frederiksberg. Det har Sorø Kommune gjort, fordi Region Sjælland har genoptaget vurderingen af, om der skal være grusgrav på en mark på Smedevej 54.

Det har før været på tale, men dengang blev processen standset af en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgjorde, at sagsbehandlingen skulle starte forfra, og det er Region Sjælland i gang med nu.

Forening savner medspil Sorø Økosamfund har tidligere budt på to af de tre grunde, der endnu ikke er solgt, men det lykkedes ikke foreningens medlemmer at købe en storparcel.

Formanden mener, at politikerne mere aktivt kunne have valgt foreningens bud frem for andre bud.

- Vi savner en sammenhæng mellem politikernes tale om bæredygtighed og deres handlinger. Der syntes vi, at vi kom med et godt tilbud om at vise bæredygtighed i praksis. Vi kunne have forestillet os, at kommunen greb det tilbud og gav os en større mulighed for at komme i betragtning. Et vist medspil fra kommunen ville have været gavnligt, men det har vi ikke mærket så meget til. For vi kan ikke konkurrere med en hvilken som helst investor, forklarer Michael Torp.

Borgmesteren er uenig Borgmester Gert Jørgensen (K) afviser kritikken.

- Jeg synes, vi har taget dialogen med foreningen og har skitseret mulighederne. Det var en politisk beslutning i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, hvem der skulle erhverve grundene. Vi kan ikke give nogle bydere en fordel frem for andre. For hvordan skal vi forklare, at vi kan sælge grunde billigere til nogle og ikke til andre? Der skal virkelig være tungtvejende argumenter, lyder det fra borgmesteren.

Stor interesse udefra Om der nogensinde opstår et økosamfund i Sorø kommune, må tiden vise. Michael Torp håber stadig.

- Vi tror da ikke, arbejdet har været forgæves. Vi har oplevet en meget stor interesse fra folk udefra, og den interesse er der stadig. Måske kan vores arbejde bære frugt på længere sigt, og der kan vise sig andre muligheder i fremtiden, siger Michael Torp.

