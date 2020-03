Nu lukkes genbrugspladserne for private. Foto: Thomas Olsen

Artiklen: Genbrugspladser er lukket for private

Genbrugspladser er lukket for private

På grund af coronaudbruddet har AffaldPlus besluttet at lukke en række genbrugspladser for private borgere.

Det omfatter både Sorø Genbrugsplads og Dianalund Genbrugsplads og gælder fra og med tirsdag den 17. marts. Der er lukket for private borgere alle dage. Samtidig er pladserne åbne for virksomheder, der er dog lukket i weekenderne.

Haveaffaldspladsen i Stenlille er fortsat åben for både private og virksomheder.

»Vi har oplevet rigtig mange kunder og ligefrem køer til vores genbrugspladser trods myndighedernes opfordring til, at vi skal holde os hjemme. Derfor er vi nødt til at tage endnu et tiltag i kampen mod corona,« skriver AffaldPlus på sin hjemmeside.