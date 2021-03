Genbrugsplads åbner tidligere

Og spørger man Dansk Industri1 om, hvad der er gode vilkår for erhvervsaffald, er meldingen klar: Hold tidligt åbent på genbrugspladsen og opkræv betaling pr. besøg via nummerpladeaflæsning.

Kommunerne er sammen med AffaldPlus i øvrigt i gang med at kigge på muligheden for at holde døgnåbent på nogle af genbrugspladserne. Erfaringen fra andre steder viser dog, at døgnåbent kan øge risikoen for fejlsorteringer, så derfor skal der yderligere undersøgelser til.