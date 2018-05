Genbrug genererede frisk fantasi

Lørdag var Sorø bymidte et kreativt slaraffenland for børn. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Børnefestivalen Slaraffen omdannede lørdag Sorøs bymidte til et kreativt værksted for børn og deres forældre. Eller bedsteforældre.

8-årige Julie Norup fra Dianalund prøvede på Sorø Kunstmuseum kræfter med monotypi. Hun skabte et motiv på et stykke pap, og motivet fik et helt andet udtryk, da hun lagde et stykke papir over og fik »trykt« motivet på papiret.