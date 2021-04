Billedet her er fra Naturbørnehuset i Munke Bjergby. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Genåbning af legepladser er forsinket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genåbning af legepladser er forsinket

Sorø - 14. april 2021 kl. 13:45 Kontakt redaktionen

De 11 kommunale legepladser i Sorø kommune har været lukket for offentlig adgang siden april 2020 på grund af rod og affald. Men nu åbner de snart igen.

Læs også: Politikere fastholder genåbning trods protester

Forventningen var ellers, at daginstitutionernes legepladser skulle åbne lige efter påske den 6. april. Det var meldingen på børne- og undervisningsudvalgets møde i begyndelsen af marts.

Men nu oplyser Sorø Kommune, at legepladserne genåbner onsdag den 21. april, og at datoen er blevet rykket for at følge den næste fase af samfundets genåbning samme dag. Desuden har det taget tid at få ordningen på plads.

Gennem længere tid har kommunen og politikerne forsøgt at løse problemet uden held. Nu har de valgt en løsning med morgenrengøring på de fire legepladser, hvor problemet er størst. Det er ved Grønnegården, Holberghaven, Villa Villakulla og Krongården.

Kommunalt ansatte tager sig af rengøringen.

- De er der for at sikre, at daginstitutionernes børn og voksne kan møde ind til en ren og sikker legeplads, udtaler børne- og familiechef Henrik Madsen i en pressemeddelelse.

Han ærgrer sig over, at det er nødvendigt med daglig morgenrengøring på legepladser.

- Det er ærgerlige penge at give ud, fordi nogle få ikke kan efterlade noget, vi har til fælles, i en bedre stand. Men nu gør vi noget aktivt for, at det ikke skal gå ud over dem, der gerne vil give deres børn mulighed for at brænde noget krudt af i trygge rammer, udtaler Henrik Madsen.

relaterede artikler

Debat: Forkert at åbne legepladserne 23. marts 2021 kl. 19:52