Se billedserie Hos frisøren Fernando Møhge i Sorø bærer en af frisørerne indtil videre visir. Det er Charlotte Vendelby, som på billedet klipper kunden Jesper Høgdahl. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Genåbnet frisør: - Vi har haft for kort tid til at blive klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genåbnet frisør: - Vi har haft for kort tid til at blive klar

Sorø - 20. april 2020 kl. 13:17 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos frisøren Fernando Møhge i Sorø har telefonen været rødglødende hele weekenden og også mandag morgen, da landets frisører og andre liberale erhverv igen måtte slå dørene op.

- Klokken 6.50 ringede den første kunde. De vil bare have en tid. Der er ikke ret mange, der snakker om de nye retningslinjer. Det kommer først, når kunderne kommer herind i salonen, siger indehaver Anja Rambøl.

Mandag kunne frisører, tatovører, massører og andre erhverv åbne efter ugers corona-nedlukning. Der er dog lavet flere nye retningslinjer, som ifølge Sundhedsstyrelsen bør følges. Det er blandt andet blevet sagt, at det i nogle situationer kan være en god idé at bruge et visir.

Anja Rambøl fortæller, at der også er kunder, der har aflyst en tid på grund af usikkerhed ved situationen.

- Fordi de synes, det er for tidligt. Det er især ældre kunder og folk, der har kontakt til risikogrupper, siger hun.

Søndag eftermiddag blev der holdt et pressemøde, hvor erhvervsminister Simon Kollerup (S) præsenterede nogle foreløbige retningslinjer for genåbningen.

Det var på dét pressemøde, at visir og andre værnemidler blev nævnt som en god mulighed for i situationer med tæt kontakt til kunden.

Frisør Anja Rambøl er utilfreds med, at det blev sagt så kort tid inden selve genåbningen mandag morgen.

- Vi har haft alt for kort tid til at blive sådan rigtig klar. Det har været alt for svært at skaffe visir på så kort tid. Jeg ved ikke, hvor man skal skaffe det en søndag eftermiddag. Vi kørte i byggemarkeder og ledte efter det, men kunne ikke finde et, siger hun.

I hendes frisørsalon bærer én frisør visir. Charlotte Vendelby havde nemlig i forvejen et visir derhjemme, som hun har taget med på arbejde.

- Det er lidt mærkelig at arbejde med det på. Det runger, men det er okay. Det vigtigste er, at jeg kan se igennem visiret. Hvis ikke jeg havde det, ville jeg slet ikke føle mig tryg. Men man skal lige i gang med at arbejde på en ny måde, siger Charlotte Vendelby.

Kunden Jesper Høgdahl tog situationen ret afslappet.

- Det er okay med visiret, både for min og for frisørens skyld. Jeg føler mig ikke utryg, siger han.