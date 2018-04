Se billedserie Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og borgmester Gert Jørgensen (K) fik historien om Sandstone af Søren Wiberg og Tove Hede. Foto: Bjarne Stenbæk

Gazellerne fra Duebjerg

Sorø - 09. april 2018 kl. 16:12 Af Bjarne Stenbæk

Erhvervsminister Brian Mikkelsen besøgte i forbindelse med lanceringen af »Landsbyerne - nu og i fremtiden« gazelle-virksomheden Sandstone, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

To gazeller står på kontoret i virksomheden Sandstone i Duebjerg ved Kirke Flinterup. En tredje er på vej. De vidner om, at Sandstone trods sin beliggenhed langt ude i den danske natur er i vækst. Med andre ord kan det godt lade sig gøre at drive virksomhed på det, som en del »københavnere« jævnligt kalder »bøhlandet« - eller udkants-Danmark.

I forbindelse med lanceringen af Udvalget for levedygtige landsbyers 17 anbefalinger til politikerne - det foregik i øvrigt hos Peter Nielsen i Nyrup Installation A/S - besøgte erhvervsminister Brian Mikkelsen virksomheden Sandstone, som parret Søren Wiberg og Tove Hede driver. Han er skov- og landskabsingeniør - hun er anlægstekniker og havearkitekt. Det betyder også, at de ikke bare handler med sandsten. De kan også rådgive kunderne om, hvordan de opnår det bedste resultat.

Sandstone er Skandinaviens største på sit felt, men der eksporteres også til eksempelvis USA.

Ministeren fik at vide, at i 1993 var Sandstone en en-mands-virksomhed. Men senere er den vokset skridt for skridt, og i dag er der 10 ansatte. Seneste skud på stammen er en syrisk flygtning, der ikke taler dansk eller engelsk, men til gengæld har 17 års erfaring som stenhugger og også kan håndtere trucken. En udvidelse af stenhugger-aktiviteterne er netop under overvejelse i Duebjerg.

- Vi får oftest medarbejderne via Sorø Kommune, som vi har et godt samarbejde med, fortalte Søren Wiberg.

- Dog er det vanskeligt at trække akademisk arbejdskraft hertil. Vi ville gerne ansætte en havearkitekt, men hende, vi havde kig på, tog i stedet til Kolding, lige før hun skulle tiltræde hos os. Men vi skal have en havearkitekt mere - og vi kan endda tilbyde en medarbejderbolig.

Idéen til at importere sandsten fik de to under et besøg i England. De importerer sandsten fra Indien - mere end 200 slag i 16 forskellige farver. Sandsten fra Indien er kvartsbunden og har en styrke tæt på granit. Derfor kan man højtryksrense sin sandstens-terrasse uden at ødelægge stenene. De er også syrefaste, så man kan rense kalkpletter af, hvis man bruger dem i badeværelset.

I 2003 købte de to det tidligere Duebjerg Mejeri.

- Her boede min barndoms bedste ven, fortæller Søren Wiberg, der har tilbragt mange timer på mejeriet. Efterfølgende blev også egnens tidligere forsamlingshus erhvervet. Her er der nu etableret kontorer, og på området er der plads til 35.000 kvadratmeter sandsten. I alt kommer der årligt lastbiler med 250 containere a 30 tons.

Ved mejeriet har de to indrettet forskellige tableauer, så kunderne kan se, hvordan man kan gøre - og få inspiration i al almindelighed.

- Vi har cirka 3.000 besøgende hvert år, fortæller Søren Wiberg.

- De kommer fra hele landet - ja, selv fra Norge og Sverige - og besøgstallet vokser. Men Sandstone har langt fra kun private kunder. Carlsberg-byen, Tivoli samt Slots- og Kulturstyrelsen står på den professionelle kundeliste, der også rummer en lang række kommuner og virksomheder.

Også have- og landskabsarkitekter samt anlægsgartnerier kommer på besøg, og faktisk er Sandstone netop ved at indrette et konferencerum, så virksomheden kan holde kurser og konferencer med brancherelaterede emner.

- Det er utroligt inspirerende at opleve en virksomhed som Sandstone - nu er jeg glad resten af dagen. Det er jo netop den her slags eksempler, vi har brug for, var erhvervsminister Brian Mikkelsens reaktion på besøget hos gazellerne fra Duebjerg.