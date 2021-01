Vi vågnede op til sne onsdag morgen. Sorø Kommunes materiel kører hele dagen for at salte. Foto: Thomas Olsen

Artiklen: Gang i saltningen - for 3. gang denne vinter

Gang i saltningen - for 3. gang denne vinter

Sorø Kommune har onsdag - for 3. gang denne vinter - været ude for at salte på vejene. Sidst der blev saltet var søndag den 3. januar, melder Sorø Kommue. Saltningen begyndte onsdag morgen og fortsætter hele onsdagen.