Slaraffen er en børnekultur-festival i Sorø. I 2021 bliver den i et digitalt univers med inspiration til at lave aktiviteter ude på institutionerne eller derhjemme i stuerne. Foto: Thomas Olsen

Gang i den - hver for sig

Det er ikke let at arrangere børnekulturuge, når der er forsamlingsforbud og corona-restriktioner, der skal overholdes. Derfor blev Slaraffen aflyst i 2020. Da Coronaen stadig spøger og er en del af hverdagen, har gruppen bag Slaraffen valgt at gøre noget andet i 2021. Derfor bliver 2021-udgaven børnekultur i et digitalt univers.