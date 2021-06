Se billedserie Det blev en hyggelig dag på cricketbanen ved Søgade. Foto: Peter Ulrich

Gammel tradition i strålende sol

Seks en halv times gentleman m/k-sport trak folk til cricketbanen i Sorø.

Sorø - 04. juni 2021 kl. 12:26 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

En kamp mellem nuværende elever på Sorø Akademi og gammelsoranere fik en vis opmærksomhed, da ganske mange både med tilknytning til akademiet og fra byen kiggede ned på cricketbanen ved Søgade. Kampen har været afviklet i mange år, men siden 2018 har den båret navnet »Flemming Balsltrup Memorial Cricket Cup« efter den navnkundige cricketentusiast, der blev student fra Sorø Akademi i 1948. Balstrup døde i 2017 i en alder af 87 år.

13 gammelsoranere mødte til kamp - på et hold må der være 11 spillere. Også skolen mønstrede et hold, men det stod klart, at den mest jævnbyrdige kamp ville man få, hvis holdene blev mikset.

Hold 1 opnåede 91 point på de 30 overe med tab af seks gærder. Hold 2 blev relativt hurtigt spillet af banen - men i slutfasen holdt Frederik Wilhelm Larsen (S13) og Emil Chemnitz (S13) stand, så kampen alligevel blev spændende. 84 point nåede hold 2 på de 30 overe.

At cricket er en gentleman m/k-sport, blev understreget af, at de to holds kaptajner på et tidspunkt blev enige om at trække William Hansen (S16) ud af kampen, da han havde forsvaret sit gærde i en time og 15 minutter, for at give plads til andre spillere. William blev kampens topscorer med 20 runs.

Der blev ikke slået nogen seksere, hvor bolden flyver direkte ud over banens afgrænsningslinje, men Muneer Nawabi (S12) præsterede som den eneste at slå to firere, hvor kuglen triller ud over linjen.

Bedste kaster- eller bowler - blev Mubeen Nawabi (S16), der på fem overe, tog to gærde mod kun tre runs. Clara Yatman (S17) tog på fire overe to gærder for 10 runs.