Gammel garage bliver rammen om Mætværk

Sorø - 20. december 2017

Mætværk søger dog fortsat et mødested, til de nye lokaler står klar. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Efter en periode som »hjemløs« har Mætværk nu fået stillet en tidligere garage på Rådhusvej 17 til rådighed af Sorø Kommune.

- Da vi blev en forening måtte vi forlade lokalerne i aktivitetshuset ved Krydderen på Rådhusvej, fortæller Mætværks formand, Lotte Lykkegaard Laursen.

- Vi blev naturligt nok sidestillet med kommunens øvrige foreninger og måtte søge lokaler på lige fod med de andre.

Lokalerne på Rådhusvej var velegnede, men Mætværk er ikke et socialpsykiatrisk tiltag og hørte dermed egentlig heller ikke til i det regi. Mætværk skal derimod være en almen mulighed for alle borgere i Sorø for at mødes på tværs og med fællesspisning som et af redskaberne skabe samvær og skabe netværk - samt give inspiration til nye aktiviteter.

- Som forening fik vi mulighed for at søge husly på Værkerne for enden af Frederiksvej, fortæller Lotte Lykkegaard Laursen.

- Men det kunne vi ikke rigtig blive enige med kultur- og fritidscentrets ledelse om. Ledelsen mente, at det var for voldsomt, at vi skulle lave mad til 80 i centrets lille køkken, mens vi til gengæld mente, at når der er tale om enkeltstående pop-up-arrangementer, er det i orden. Pladsen var dog trang, og enden på det blev, at vi måtte forlade Værkerne.

Det førte til, at Mætværk nu har indgået en partnerskabsaftale med Sorø Kommune. Kommunen stiller en tidligere garage på Rådhusvej 17 til rådighed. I tilknytning til garagen er der også et lille værksted. Værkstedet kan indrettes til køkken.

- Men det koster jo en del penge at få sat lokale og køkken i stand til formålet, siger Lotte Lykkegaard Laursen.

- Derfor går vi nu i gang med at søge fonde om støtte til projektet.

- Indtil vi kan rykke ind på Rådhusvej, søger vi et sted eller flere steder, vi kan være, fortsætter hun.

- I vinterhalvåret er vi jo nødt til at være indendørs, mens vi godt kan rykke udenfor, når det bliver forår og sommer.

Tirsdag aften havde Mætværk et arrangement i den garage, der skal benyttes fremover.

- Vi har fået tilladelse af Sorø Kommune til at sætte en brændeovn op, og der var heldigvis en, der gerne ville donere en brændeovn, så vi kan holde varmen, når vi mødes, siger Lotte Lykkegaard Laursen.

- Vi har også søgt social- og sundhedsudvalget om et beløb, så vi kan invitere kommunes borgere til et møde, hvor de kan være med til at slå nogle streger og få indflydelse på, hvordan mødestedet skal se ud.

Ved tirsdagens møde blev der serveret suppe, gløgg, kakao og æbleskiver.

- Det er det, vi kan lave under de nuværende forhold, så vi må vente med en lidt større menu i folkekøkkenet, til vi har bedre forhold, siger Lotte Lykkegaard Laursen.

- Man kunne måske frygte, at de udfordringer, vi står med, kunne få gassen til at gå af ballonen. Men det sker ikke. Vi kommer fint over lidt benspænd undervejs - det gør os bare endnu skarpere på, hvad det er vi vil. Vi er meget inspirerede af lignende projekter i Kalundborg og Roskilde, og vi skal nok finde vores vej igennem udfordringerne.