Steen Windfeldt er tilbage som leder for Stenlille Skole. Foto: Bjørn Armbjørn

Gamle kendinge er nye skoleledere

Sorø - 02. oktober 2021

Fra 1. november er det officielt. Der er nye skoleledere på Stenlille Skole og Sorø Borgerskole. Men faktisk har de nye ledere allerede fundet sig til rette på skolerne.

På Sorø Borgerskole er den nye skoleleder nemlig Malene Härstedt, som har været konstitueret viceskoleleder siden 1. marts, og Stenlille Skole får papir på den tidligere skoleleder igennem ti år og nuværende skoleledervikar, Steen Windfeldt.

Rift om stillingerne - Der var rift om begge stillinger, hvilket gav os mange stærke kandidater at vælge ud fra. I begge tilfælde viste de to kandidater, vi nu har valgt, at de var afgørende skridt foran de andre. Og så er det selvfølgelig en stor glæde, at vi kan sige velkommen tilbage i stedet for bare velkommen, siger Børne- og Familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen.

Malene Härstedt har været konstitueret viceskoleleder på Sorø Borgerskole siden 1. marts 2021. Inden da har hun været viceskoleleder på Stenlille Skole i otte år. I den periode var hun leder af Stenlille Supercenter og i en periode også konstitueret skoleleder.

- Det, at jeg har været her i syv måneder, gør, at jeg ved, hvad jeg går ind til. Mange tiltag kan nu komme hurtigt i gang, fordi jeg allerede er inde i sagerne, og det skal vi udnytte i vores udvikling, så vi kan blive det naturlige førstevalg for distriktets børn, siger Malene Härstedt.

Fasthold kulturen For Malene Härstedt er det tydeligt, hvordan skolen skal lykkes med det, og hvad hendes rolle i det er:

- Vi skal kunne tilpasse skolen til den enkelte elev og ikke omvendt. Det kan vi kun, hvis vi holder fast i vores gode kultur med engagerede forældresamarbejder og forstår at udnytte den høje anciennitet og stærke faglighed, der er blandt vores lærere og andre medarbejdere. Jeg glæder mig til at være fællesskabsleder og tage den opgave på mig, siger hun.

Glædeligt gensyn Steen Windfeldt har ti års erfaring som skoleleder på Stenlille Skole. Han har haft to års pause fra den stilling og fyldt den tid ud som skoleleder på en skole i Kalundborg Kommune. I en periode har han vikarieret som skoleleder på Stenlille Skole, som nu får papir på ham fremadrettet.

- Mit gensyn med Stenlille Skole har været glædeligt, og jeg er glad for, at det nu kan fortsætte. Den tid, jeg har været væk, har været fyldt med spændende udfordringer, men den har også gjort det tydeligt for mig, at Stenlille og byens skole har haft en særlig plads i mit hjerte, siger Steen Windfeldt.

Version 2.0 I den kommende tid vil Steen Windfeldt fokusere på at samle op på de bedste af skolens nye tiltag og bruge samarbejde som drivkraft for en videre udvikling af skolen.

- I de år jeg har været væk, har mange nye gode ideer og tiltag ført skolen mod en version 2.0, som jeg glæder mig til at udvikle videre på. Det skal især ske gennem et godt samarbejde med byens børn og voksne - og selvfølgelig skolens dygtige medarbejdere - om at skabe et skoleliv, der er ramme for trivsel og læring for alle vores elever, siger Steen Windfeldt