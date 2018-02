Se billedserie 32-årige Ninna Stæhr er den nye hotelchef på Comwell Sorø - og hun er vild med det. Foto: Kim Rasmussen

Gæv nordjyde fik drømmejobbet i Sorø

Sorø - 17. februar 2018

For langt de fleste mennesker er der 24 timer i døgnet til rådighed, men for 32-årige Ninna Stæhr lader døgnet til at være væsentlig længere.

Det nye job som hotelchef på Comwell Sorø pr. 1. februar indebar en flytning fra Nordjylland til Sjælland, og så er hun desuden i fuld gang med at læse 2. del af en HD samt en akademiuddannelse i ledelse.

Den nyansatte hotelchef, Ninna Stæht, er dog ét stort smil, da avisen møder hende i receptionen på Comwell Sorø. De jyske aner åbenbarer sig, da hun byder velkommen.

- Jeg er en rigtig landmandsdatter og er opvokset ti kilometer uden for Løgstør. Allerede som 15-årig arbejdede jeg som opvasker, så jeg har faktisk været i branchen i 17 år, siger Ninna Stæhr.

Studentereksamen tog hun i 2005 fra Aalborg Katedralskole, hvor hun sideløbende arbejdede som tjener på en restaurant.

- I 2007 flyttede jeg til København, da jeg troede, at jeg ville være bioanalytiker. Ved siden af mine studier arbejdede jeg som tjener på Restaurant SULT, og forskellen i de to miljøer bekræftede mig i, at jeg kedede mig bravt på mit studie, mens jeg følte mig »på rette hylde« i restaurantfaget, forklarer hun.

Ninna Stæhr stoppede derfor på tredje semester på bioanalytikeruddannelsen og blev samtidig tilbudt en souschefstilling på Restaurant SULT. Kort efter blev hun restaurantchef samme sted.

- Ja, så skete der jo dét, at jeg fandt mig en kæreste hjemme i Løgstør, og da han på det tidspunkt havde to døtre på otte år, var han bestemt ikke flytbar. Efter otte måneders kæresteri solgte jeg lejligheden i København og flyttede hjem til Løgstør, siger hun.

I løbet af den kommende tid tager Ninna Stæhr hele tre uddannelser: En grundlæggende lederuddannelse, en tjeneruddannelse og sørme også en akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi. Ved siden af studierne arbejder hun stadig i restaurationsbranchen.

- Derefter fulgte nogle år, hvor jeg var alt lige fra tjener til restaurantchef forskellige steder både i Jylland og på Sjælland. I sommeren 2015 begyndte jeg at kede mig, da jeg savnede personlig udvikling, så jeg gik i gang med første del af HD - naturligvis ved siden af mit arbejde, fortæller hun.

- Jeg har flere gange været i dialog med Comwell-kæden og havde faktisk for år tilbage set mig lun på Comwell Sorø. Pludselig blev jeg ringet op og spurgt, »om jeg stadig ville have vinmarken«. Jeg vil være ærlig og sige, at jeg tudede af lykke. Min kæreste gennem syv år, Jimmi, kunne også se, hvor lykkelig jeg blev over tilbuddet, og han bakkede mig op, selvom det betød, at jeg endnu en gang ville drage mod Sjælland, fortæller hun.

Ninna Stæhr fremhæver Comwell Sorø som ren, uspoleret romantisk idyl og et sted, hvor der er særlig stor fokus på både økologi, råvarer og rigtig lækker mad.

- Alt der laves her i huset, laves af kærlighed til råvarerne, maden og gæsten. Nu har jeg været på en del hoteller, og jeg er slet ikke i tvivl om, at Comwell Sorø er én af Sjællands smukkeste hoteller med nogle af de mest dedikerede medarbejdere. Sidstnævnte er også den primære årsag til, at jeg har følt mig »hjemme« allerede fra dag ét.

I den sparsomme fritid elsker hun at løbe en tur i naturen og være fysisk aktiv.

- Min drivkraft er nok, at jeg elsker at udvikle mig og lære nyt. Et eller andet sted føler jeg, at jeg hele tiden er »på vej«. I Sorø føler jeg, at kursen er afstukket, så nu gælder det om at have fokus på at udvikle og nytænke i årene fremover. Og nej, hvor jeg glæder mig, siger hun begejstret.