Gå på opdagelse i naturen med Gurli Gris

Naturens Uge er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets årlige mærkedage for naturoplevelser, og i år har de to organisationer gjort lidt af et scoop.

De har nemlig allieret sig med alle mindre børns yndling, Gurli Gris, så børnene kan kramme et træ, finde en sten med hul i og hoppe i vandpytter med Gurli Gris og hendes venner, når de inviteres til at gå Gurli Gris Naturstien ved Kongskilde Naturcenter søndag den 12. september fra klokken 13.30-15.30.

- Vi har arrangeret Naturens Uge i cirka 17 år, og der er altid noget for alle aldre og både dem, som tilbringer masser af tid i naturen, og dem, som ikke møder naturen så tit. At have et børneidol som Gurli Gris med som løftestang for at få selv de mindste med ud og føle, høre og opleve naturen er dog noget helt særligt, og det glæder vi os virkeligt meget til, fortæller Winni Grosbøll, direktør i Friluftsrådet.