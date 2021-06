Se billedserie Gymnastikskolen i uge 26 er fuldt booket. 82 børn er med. Foto: DGI Foto: Bo Nymann

Fuldt hus til ugens gymnastik-skole

Sorø - 28. juni 2021

Selvom kalenderen siger sommerferie, tjekker 82 børn ind på gymnastikskole hos PGI og LBI i Sorø i denne uge.

Gymnastikskolen bliver tre dage med masser af spring, rytme, leg og bevægelse, men der bliver også plads til andre aktiviteter.

- Man behøver ikke være mega god til gymnastik, når man dukker op på skolen, for vi garanterer, at man lærer en masse og får lov at mærke, at man bruger sin krop godt. Vi deler børnene op i grupper, som følges alle dagene. Det giver tryghed, at de kender og genkender hinanden fra dag til dag, og vi ser hver gang, at der opstår en masse nye venskaber, siger Bo Husum fra PGI.

Det er langt fra første gang, at de to foreninger arbejder sammen. Både om sommerskolen og også i foreningshverdagen, hvor foreningerne kender hinanden godt.

- Vi er to foreninger med ens værdier og budskaber. Nemlig at det skal være sjovt at komme i gymnastiksalen, og der skal være plads til alle. Jeg har været sommerinstruktør i PGI, og Bo afvikler kursus i springteknik og modtagning hos os. Jeg ved, hvad de kan, og hvordan de træner i PGI, så har vi børn i LBI, vi ikke har hold til, så sender jeg dem til PGI. Vi kan jo se, at børnene kommer igen år efter år, så det vi laver sammen virker jo. Det bringer bevægelsesglæde, siger Anne Grethe Thede fra LBI.

Corona har også spændt ben for fællesskabet i idrætsforeningerne. I perioder har træningen været virtuel, så udendørs og nu endelig indendørs igen - men hele tiden med restriktioner og regler.

- Vi er blevet mindet om, hvor meget man kan savne duften af gymnastiksal. Men vi kan også se, at mange gymnastikforeninger har mistet børnemedlemmer under corona. Det er derfor skønt, at PGI og LBI igen er klar med endnu en god sommerskole, der kan være med til at få medlemmerne tilbage igen og gøre ventetiden til den kommende sæson lidt kortere, siger Merete Diana Hansen, der er formand for DGI Midt- og Vestsjælland Gymnastik.