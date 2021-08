10 træer på Fulbyvej bliver fældet, men der bliver genplantet, hvor det kan lade sig gøre. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Send til din ven. X Artiklen: Fulbyvej bevarer sin allé Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fulbyvej bevarer sin allé

Et enigt byråd bakkede op om, at det er OK at fælde 10 træer, men der skal genplantes, hvor det er forsvarligt.

Sorø - 28. august 2021 kl. 05:31 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Nok skal trafiksikkerheden prioriteres højt, men det skal ikke gå ud over alléen på Fulbyvej, at bilister ikke kan overholde hastighedsbegrænsningen eller undlade at køre i spiritus- eller narkopåvirket tilstand.

Det var der fuld enighed om, da byrådet onsdag holdt møde i multisalen på Frederiksberg Skole.

Det sker der Det betyder i praksis, at der blev sagt ja til at fælde 10 træer, men der skal genplantes træer, hvor det ikke er til direkte fare for det, man måske kan kalde den »almene trafiksikkerhed«.

Det ene af træerne bliver fældet, fordi det er vurderet trafikfarligt, mens de øvrige træer bliver fældet, fordi de er tæt på at dø efter at være blevet påkørt.

Fældningen er blot et af tiltagene for at bedre trafiksikkerheden på Fulbyvej.

Fem træer bliver afskærmet med autoværn. Reflekser på fire træer bliver fornyet. Skilte skal advare om vejkurver. Der skal skiltes yderligere om hastighedsbegrænsningen på 60 km/t. Og endelig skal der sættes fartvisningstavler op.

Alt i alt er der udgifter for 107.495 kr. Pengene bliver taget fra puljen til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag.

Når politikerne har fokus på Fulbyvej, skyldes det, at der i perioden 2011-2016 er sket 10 ulykker - heraf tre ulykker med personskade og en dødsulykke. Af de 10 ulykker var otte eneulykker og høj hastighed var ofte en del af årsagen.

I det hele taget har hastighedsmålinger vist, at langt de fleste bilister kører for stærkt på strækningen.

En rigtig prioritering - Der er tale om to-tre træer, der af hensyn til trafiksikkerheden ikke kan genplantes, sagde formanden for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V), der også understregede, at kører man efter reglerne på Fulbyvej, sker der ikke noget.

- Det er en mærkelig sag, for vi synes, det er problematisk, at vi var på vej til at tilpasse reglerne efter dem, der bryder loven, sagde Enhedslisten Bo Mouritzen, i sin støtte til forslaget.

Socialdemokraten Anne Madsen og Frigængernes Niels Aalbæk Jensen pegede begge på, at problemerne på Fulbyvej har sin baggrund i en fejlagtig adfærd i trafikken, og konservative Sofie Ullerup Torpegaard kunne føje til, at Trafiksikkerhedsrådet netop arbejder med en informationskampagne. Ulykkerne på Fulbyvej har nemlig store konsekvenser både for dem, der kører i bilerne og for deres familier.