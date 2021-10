Fruefrit fællesskab trækker mændene til

Se billedserie Ole Brøndum kan kvittere med et smil. Herreværelset i Sorø har netop modtaget 10.000 kroner fra fondene bag Sjællandske Medier. Pengene skal bruges til en foredragsholder - eller flere. Foto: Bjarne Stenbæk Foto: Bjarne Stenbæl/Bjarne Stenbæk

Herreværelset er et fruefrit fællesskab for modne mænd. Ikke fordi der er tale om mænd, der hader kvinder, simpelthen kun fordi mænd har brug for et fristed med plads til en god snak og et par bramfri bemærkninger. Her kan 60+ årige bliver drenge igen - i hvert fald for et par timer - eller også kan de bare få en solid mandesnak.

Sorø - 09. oktober 2021

Det er Herreværelset i Sorø et skinbarligt bevis på. For et par år siden var Ole Brøndum begyndt at blive en lille smule træt af, at 95 procent af de fremmødte til Ældre Sagens arrangementer var kvinder. Mændene kom simpelthen ikke.

Ole havde hørt om Herreværelset i Nykøbing Falster. Her mødtes omkring 40 mænd til socialt fællesskab to gange om måneden.

220 tilmeldte - Det måtte jeg afprøve, fortæller han.

- Men i Ældre Sagens bestyrelse var der stor skepsis. Gider mænd virkelig komme til tre stykker mad, en øl og en snap, lød spørgsmålet. Ja, blev svaret. Til det første arrangement dukkede der 47 op. I dag har jeg 220 på listen. Vi mødes kun én gang om måneden, og der kommer mellem 90 og 100. Hvis alle 220 kom, kunne vi ikke være i Kaarsbergcentret, hvor vi holder til.

Helt uden feminin deltagelse er Herreværelset nu ikke.

- Nej, vi begynder hver gang med et indslag - oftest et foredrag, fortæller Ole Brøndum.

- En gang har vi haft besøg af en sygeplejerske, der fortalte om inkontinens og andet relevant om mænds 'tissetøj´. Og netop ved Sjællandske Mediers besøg er det coach og mentor Birgitte Nerlov, der holder foredrag.

- Jeg har fået forespørgsler om deltagelse både fra mænd, der gerne ville tage konen med, og fra kvinder, der syntes, at et foredrag var specielt interessant, men svaret er nej. Det her er for mænd. Og kun for mænd, siger Ole Brøndum.

- I november får vi besøg af Danmarks førende mandeforsker, Svend Aage Madsen, der er chefpsykolog på Rigshospitalet, og i december kommer Ældre Sagens administrerende direktør Bjarne Hastrup.

Et større netværk Det koster 100 kroner at deltage, og betalingen omsættes i et foredrag, smørrebrød, en øl eller vand og en snaps samt ikke mindst godt selskab.

- Man må ikke sidde ved siden af de samme hver gang. Meningen er i høj grad at medvirke til, at deltagerne får udvidet deres netværk, siger Ole Brøndum.

- Der er kun en øl og en snaps per mand i samværet, der ligger mellem klokken 12.00 og klokken 14.00. Det betyder ikke noget, om nogle stykker bliver siddende lidt længere, men det er et socialt fællesskab. Det er ikke noget værtshus.

I en mindre by som Sorø er det sådan, at en del naturligvis kender hinanden i forvejen, mens andre altså får skabt nye bekendtskaber.

De 10.000 kroner, som Herreværelset har modtaget fra fondene bag Sjællandske Medier, betyder, at der nu er råd til et herresving eller to, når der skal findes foredragsholdere.

- Vores økonomi skal hvile i sig selv, siger Ole Brøndum.

- Samtidig skal det også være så billigt, så alle har råd til at deltage. Derfor er vi i vid udstrækning nødt til at holde os til foredragsholdere, der vil komme for tre flasker rødvin - men nu kan vi så lidt mere end det.

En god oplevelse Lars Krogh er en af dem, der er nogenlunde fast deltager i Herreværelsets arrangementer.

- Det er simpelthen bare hyggeligt at være her, siger han.

- Her kan vi holde fri og komme hjem igen med en god oplevelse.

- Her er simpelthen bare dejligt at være, lyder det fra Jørgen List Kristensen.

Han er sammen med Ebbe Jørgensen på "foredragsturné", for da oplevelsen fra Herreværelset var fordøjet, tog de to til foredrag i Sorø Højskoleforening, mens de bedre halvdele i stedet var til modeshow i Sorø Handel og Service.

I øvrigt har Herreværelset haft betydning på anden vis. Hvor der førhen maksimalt var fem mænd til Ældre Sagens øvrige aktiviteter, kan der nu godt komme 15-20 stykker - og så har Herreværelset i Sorø netop været 'fødselshjælper' for Herreværelset i Dianalund og Stenlille.