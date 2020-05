Frivillige vil tale med de ensomme

- Vi ved, at der sidder mange ældre, der i længere tid ikke har fået besøg. Der er også andre ensomme, og dem vil vi gerne hjælpe med at få en telefon-ven.

- Der er måske en del, der gerne vil diskutere de bekymringer, der måtte være omkring coronaen, men man kan selv bestemme, hvad man vil tale om. Det kan være en generel snak, en snak om lette ting som for eksempel vejret eller en snak om større eksistentielle spørgsmål - der er frit valg. Vi er helt indstillet på, at behovene er individuelle.

Ordningen fungerer sådan, at Ann-Merete Petersen Ortmann kan kontaktes hver dag mellem klokken 11.00 og 15.00 på telefon 23 49 02 89. Så vil hun i samråd med den, der ringer, finde den rette samtaleperson og sørge for, at han eller hun ringer op. Derefter kan de to selv aftale, om de skal tale sammen en eller to gange om ugen, eller om der skal være hyppigere kontakt.