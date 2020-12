Rosa Madsen spillede harmonika og John Christiansen saxofon, mens de øvrige sang med på julesangene. Et par stykker af personalet havde oven i købet også lavet et lille luciaoptog.Foto: Jens Wollesen

Frivillige spredte juleglæde på plejehjem

Hvad gør man som frivillig, når man ikke længere må komme ind på plejecentret for at give beboerne nogle oplevelser og adspredelser i en svær restriktions-tid.

Hvis man er en del af Holbergcentrets Venneforening, så spørger man to musikere, om de vil stå ude i plejecentrets gård og spille noget julemusik, som beboerne kan nyde enten bag vinduer eller på afstand i en af de små gårdhaver.

Og når musikerne siger ja, og nogle af Holbergcentrets egne ansatte vikler lagner om kroppen og agerer et mini-luciaoptog, ja så har man en hel lille julefest, der kan give en halv times adspredelse på en ellers trist og grå mandag formiddag.

Og sådan præcis skete det på Holbergcentret mandag og vil ske igen et par gange før jul. Musikken stod venneforeningens faste musikere, Rosa Madsen (harmonika) og John Christiansen (saxofon) for, mens personale og beboere sang med, så godt de kunne.

Og adspredelser er der brug for. Det er formand for Holbergcentrets Venneforening, Ann-Merete Ortmann, slet ikke i tvivl om:

- Efter forårets nedlukning - hvor vi oprettede telefonkæde for beboerne - har der været en periode, hvor fire-fem af os fra venneforeningen har kunnet komme, men nu er det slut. Det er svært for nogle af beboerne at forstå. Hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor kommer I ikke, spørger de, siger Ann-Merete Ortmann.