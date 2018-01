Sorø Kommune søger frivillige til projektet »Familiekontakten« i Stenlille. Billedet er fra åbningen af »Byttebørsen« på det gamle rådhus i Stenlille. Her kan man give og tage brugt børnetøj. »Byttebørsen« er lige som »Familiekontakten« en del af et særligt forebyggende arbejde i netop Stenlille. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Frivillige skal give praktisk assistance til børnefamilier

Sorø - 04. januar 2018 kl. 15:41 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune søger frivillige borgere, der vil assistere småbørnsfamilier i Stenlille med omsorg og praktisk hjælp en gang om ugen.

Måske er man lige flyttet til Stenlille som enlig mor eller far til to små børn og kender ikke så mange i lokalområdet. Måske bor den øvrige familie bare langt væk eller netværket er lille. Måske er man et forældrepar med en fire-årig og et sæt nyfødte tvillinger.

Så kan der godt være brug for en hjælpende hånd i hjemmet i en periode.

Det er baggrunden for at nyt projekt, »Familiekontakten«, som involverer frivillige ressourcepersoner. Sorø Kommune efterlyser nu frivillige til projektet.

Frivillige som vil binde sig til at yde assistance to timer én gang om ugen i et hjem i Stenlille, hvor der er børn mellem 0 og seks år.

- Det kan være alt fra at bage boller med børnene til at tage med ud og købe nye vinterstøvler til børnene, siger Katrine Rebien, der er sundhedsplejerske i Sorø Kommune og en af de to koordinatorer i projektet, der i første omgang henvender sig til småbørnsfamilier i Stenlille. Men dem, der melder sig som frivillige, kan komme fra hele Sorø Kommune.

Projektet er en del af kommunens »Stenlille-projekt«, som går ud på, at der sættes massivt ind overfor familier med børn lige fra starten.

Hvis man har lyst til at blive frivillig i »Familiekontakten«, kan man kontakte koordinatorerne Hanne Windeløw på telefon 21 63 79 69 og Katrine Rebien på telefon 30 51 33 58.

Det skriver DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.