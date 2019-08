Se billedserie Anita Vibe (tv.) og Laila Hjorth er to af dem, der står i spidsen for MUMS. Foto: Bjarne Stenbæk

Frivillige skaber glæde og begrænser madspild

Sorø - 31. august 2019

MUMS fylder et år søndag og har vist sin levedygtighed. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

40-45 frivillige er hver uge i aktivitet i den tidligere dyrehandel på Holbækvej. Her holder MUMS - Mad Uden Meget Spild - til, og her kan MUMS også holde et års fødselsdag.

I årets løb er MUMS blevet en forening med bestyrelse og nedfældede vedtægter.

- Det har været nødvendigt, fortæller Anita Vibe og Laila Hjorth.

- Når vi er en forening, kan vi søge penge hos fonde og lignende. Alt her er frivilligt arbejde. Dem, der kører rundt og henter varer, gør det for egen regning, og alle arbejder gratis. Sådan skal det også være, men vi mangler jo altså penge til den husleje, som vi må se i øjnene, at vi skal betale, og vi bruger også el, varme og vand.

Det er primært grøntsager og brød, der uddeles, men der er også af og til andre varer som f.eks. pålægspakker og kager.

Varerne hentes rundt om. Blandt leverandørerne er Rema 1000 i Sorø, Ringsted og Stenlille, Kongebrobageriet, Meny og 7-Eleven. Med afhentning i Ringsted er MUMS-folkene godt klar over, at der er lidt konflikt med bæredygtigheden, men her har de valgt at det at få brugt madvarerne vejer tungest.

- Vi har åbent hver dag fra kl. 11.00-13.00, og alle er velkomne til at komme og tage varer, siger Anita Vibe.

- Alle får en pose, som de må fylde, men vi må dele, så er der jordbær en dag, må du selvfølgelig kun tage én bakke. Poserne har vi været nødt til at anskaffe, for reglen blev selvfølgelig "fortolket" forskelligt - og der er jo forskel på en Netto-pose og en Ikea-pose. Inden de tager noget, skal de i øvrigt spritte hænder af.

- Vi får rigtig mange flotte varer, og det er nok også årsagen til, at vi reelt sjældent har åbent til kl. 13.00. Normalt må vi melde udsolgt ved 12-tiden, siger Laila Hjorth.

- Vi har nogenlunde forhold på Holbækvej, men om vinteren mangler vi varme. Faktisk vil vi gerne have en mere central placering i Sorø - flytningen fra bymidten til Holbækvej har bl.a. betydet, at vi har fået færre ældre brugere.

En af mulighederne er måske at flytte sammen med Mætværk på Rådhusvej, men det vil også kræve, at det lykkes at skaffe penge nok til en renovering af de lokaler, Mætværk benytter.

De 40-45 frivillige har fået et stærkt socialt sammenhold. På et af bordene står en sparegris, hvor dem, der modtager varer via MUMS, kan lægge penge, så de frivillige kan få en gratis kop kaffe. Ellers er den eneste "løn", at de frivillige også får lov til at tage en pose grøntsager med hjem.

- Ind i mellem oplever vi det, at en, der f.eks. er ramt af angst, eller som har svært ved at være sammen med mange mennesker, begynder i det små og langsomt får mod på opgaverne og via MUMS får lov til at opleve en rigtig arbejdsdag, siger Laila Hjorth.

- Men præcis som dem, der henter varer hos os, er der også mange forskellige mennesker blandt de frivillige, hvor aldersspredningen ligger fra 20 til 75 år.

Søndag fejres fødselsdagen med kagemand og lodtrækning om præmier, som byens handlende har skænket.