Friplejehjemmet kommer til at ligge på parcellerne 8 og 11. Plejehjemmet bliver opdelt i fire bogrupper med hver deres friarealer. Sansehave er der også tænkt ind. Parcellerne 9 og 10 er ikke bebygget endnu. De to storgrunde er til salg i øjeblikket.

Friplejehjem udløste politisk værdidebat

Sorø - 02. februar 2021 kl. 15:56 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Egentlig skulle Sorø Byråd på sit seneste møde blot tage stilling til igangsætning af lokalplan for det område ved Rørstensgården, hvor udviklingsfirmaet NREP vil bygge et friplejehjem, som organisationen Marie Hjemmene skal drive.

I stedet endte byrådets medlemmer i en længerevarende og værdiladet debat omkring friplejehjem principielt og om friplejehjemmets påvirkning af de kommunale plejehjems-pladser.

Faktisk skulle sagen slet ikke have været i byrådet, men have været afsluttet i økonomiudvalget. Men Socialdemokratiet og SF bad om at få sagen til tops, fordi begge partier mener, at der mangler en aktuel analyse af, hvordan de 64 friplejehjemspladser vil påvirke den kommunale kapacitet, når de står klar til indflytning i 2023.

- Det her er ikke kun et grundsalg, men en brik, der påvirker andre brikker i vores plejehjemsstruktur. Det er vigtigt, at vi tager et aktivt valg af, hvor vi vil hen. Hvad skal vi lukke af kommunale pladser, hvis der er for mange pladser i 2023, spurgte Anne Madsen (S).

2018-analysen Sorø Byråds social- og sundhedsudvalg fik i 2018 lavet en analyse af plejehjems-sektoren og fremtidige behov. Analysen pegede på, at der i 2028 vil blive brug for 21-23 flere pladser - og i 2038 for 50-60 pladser.

- Man kan få det indtryk, at den analyse og handleplan er lagt i nederste skuffe, og at man i stedet har kigget ud efter friplejehjem. Vi mener, at vi skal sikre, at den kommunale plejesektor fremover skal være bæredygtig, sagde Linda Nielsen (SF).

Formand for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF) mener omvendt, at der politisk har været arbejdet med analysen ad flere omgange:

- Jeg er dybt skuffet over, at man negligerer det arbejde, social- og sundhedsudvalget har lavet i et par år, hvor vi har ageret ud fra aftaler og retningslinjer og rapport. Og så sidder man her og siger »hvad skal vi«, »hvilken retning skal vi«, sagde han.

Mere end et? Anne Madsen bed tilbage:

- Hvis der foreligger en plan, Lars. Hvad er så næste skridt? Hvad skal der ske med de plejehjem, vi har? Hvad skal der ske i Stenlille? Hvad i Dianalund? Hvad er den plan?

Det fik hun dog ikke noget svar på.

Bekymringen fra oppositionens side er endvidere, at det har været nævnt, at et friplejehjem også kunne komme på tale i Dianalund:

- Hvis vi får to store private aktører (Sorø og Dianalund) er vi så ikke over i en centralisering i stedet for at gøre vores egen plejesektor god og nærværende, påpegede Linda Nielsen.

Det borgerlige flertal mener dog, at meget taler for at få friplejehjem til kommunen:

- Om vi får for mange pladser, kommer jo an på, hvor mange pladser kommunen vil have på friplejehjemmet. Og hvad gør det, at vi ikke skal bruge et tre-cifret millionbeløb på at bygge plejehjem, men kan bruge vores penge på andre ting - f.eks. til udvikling og udvidelse af vores egne plejehjemsbygninger, sagde Bo Christensen (K).

Bifalder frit valg Rolf Clausen (V) erklærede, at det glæder hans liberale hjerte, at borgerne nu får mulighed for at vælge.

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) synes, at friplejehjemmet passer storartet til Sorø, og at det giver nye muligheder for de ældre.

Mogens Schwensen (K) gav udtryk for, at borgerne skal have frie valg - ellers gider de ikke bo i kommunen, mens hans partifælle, Sofie Ullerup Torpegaard, fremhævede gevinsten for Frederiksberg også når det gælder flere arbejdspladser.

I den modsatte fold befinder Bo Mouritzen (EL) og løsgænger Anita Skjoldager Eskildsen sig. Begge er principielle modstandere af friplejehjem og mener, at ældreplejen ligger bedst i kommunale hænder.

- De private vil med, når der er fest, men kommunen skal tage over, når de går konkurs. Det så vi senest med Munke Mose (friplejehjem i Odense, der gik konkurs september 2020, red.), sagde Bo Mouritzen.

Sagen måtte afgøres ved afstemning.

Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Frigængerne stemte for, at arbejdet med lokalplan for friplejehjemmet kan gå i gang.

Imod stemte Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Anita Skjoldager Eskildsen.

Når lokalplanforslaget er klar, skal det ud i offentlig høring i mindst otte uger.