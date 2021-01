Se billedserie Friplejehjemmet kommer til at ligge på parcellerne 8 og 11. Plejehjemmet bliver opdelt i fire bogrupper med hver deres friarealer. Sansehave er der også tænkt ind. Parcellerne 9 og 10 er ikke bebygget endnu. De to storgrunde er til salg i øjeblikket.Illustration: Rubow Arkitekter

Friplejehjem udløser ønske om ny analyse af plejebehov

Sorø - 18. januar 2021 kl. 06:44 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Som tidligere omtalt har et byrådsflertal bestående af Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale (nu Frigængerne) sagt god for, at der om et par år kommer et friplejehjem på Frederiksberg.

Plejehjemmet skal placeres på et areal beliggende mellem Smedevej og Klokkergårds-kvarteret. På jord, der tidligere har hørt til Rørstensgården.

Investeringsselskabet NREP har købt to storparceller til formålet, og organisationen Mariehjemmene skal drive plejehjemmet.

Lokalplan klar i år For at projektet kan realiseres, skal der udarbejdes en ny lokalplan, for den hidtidige lokalplan giver kun tilladelse til plejehjem på den ene af de to købte storparceller.

Byrådets udvalg for teknik og miljø har netop haft sagen til indledende behandling. Her gav et flertal bestående af Venstre, Konservative og Frigængerne grønt lys for, at forvaltningen kan gå i gang med at udarbejde et lokalplansforslag, der siden skal i otte ugers offentlig høring, inden det kan komme til endelig politisk behandling. Lokalplanen skal være klappet og klar, inden udgangen af i år, da NREP har stillet det som betingelse ved sit køb.

Analyse er to år gammel Et enkelt af udvalgets medlemmer, løsgængeren Anita Skjoldager Eskildsen, mener dog, at der er andet forarbejde end lokalplansarbejde, der mangler i sagen om friplejehjemmet.

Det er godt to år siden, at kommunen fik foretaget en plejehjemsanalyse med vurdering af fremtidigt behov. Anbefalingen fra konsulentfirmaet var dengang, at der inden for 10 år ville blive brug for 21-23 ekstra pladser. Og inden for 20 år ville behovet kunne være 50-60 ekstra pladser.

I forvejen er der 207 plejeboliger og 18 midlertidige pladser fordelt på de seks plejecentre.

Hvad er behovet? - Jeg vil gerne se en frisk analyse. Jeg kan være bekymret for, om et friplejehjem med 64 boliger vil give tomme pladser på de kommunale plejehjem. Eller omvendt at friplejehjemmet ikke kan fylde sine pladser. I øvrigt er det min klare opfattelse, at ældrepleje er en kommunal opgave, siger Anita Skjoldager Eskildsen.

Den opfattelse deler hun med Enhedslisten, og også Socialdemokraterne og SF havde hellere set storparcellerne ved Rørstensgården solgt til andet formål - nemlig det økosamfund, der også havde lagt billet ind på grundene.

Sagen er kun planlagt til at skulle videre til økonomiudvalget, men Anita Skjoldager Eskildsen har en klar forventning om, at den vil blive begæret helt til byrådet, så problemstillingen kan blive vendt dér.