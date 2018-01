Se billedserie Direktør for Solutio Gruppen, David Tønsberg, i det tidligere restaurant- og festlokale på Kongskilde Friluftsgård. Det er i dag spisesal og opholdsstue for beboerne. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Friluftsgård har taget imod sine nye beboere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Friluftsgård har taget imod sine nye beboere

Sorø - 12. januar 2018 kl. 06:04 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er godt et år siden, at Solutio købte Kongskilde Friluftsgård af Naturstyrelsen for syv mio. kr.

Det første år med ejerskab gik med at være i venteposition, indtil en ny lokalplan for området kunne være på plads, så stedet fremover kan bruges som bo- og behandlingssted for personer med særligt krævende psykiske og sociale problemstillinger.

Og lidt før nytår flyttede de første fire beboere ind. To flere ventes lige om lidt, og gradvist vil stedet blive udbygget til at kunne rumme i alt 16 beboere. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Personalet består i dag af daglig leder Ole Klausen samt syv fuldtids- og fire deltidsansatte. Fuldt udbygget vil der være omkring 35 ansatte på stedet.

Derudover er Kongskilde Friluftsgård blevet basen for Fonden Solutios administration. Solutio har udover Kongskilde bo- og behandlingssteder i Egebjerg ved Nykøbing S og på Langeland, og inden længe rykker Solutio også ind i Kirke Hvalsø.

Direktør for Solutio, David Tønsberg, er stadig meget glad for valget af Kongskilde Friluftsgård:

- Det er dejlige omgivelser, der er gode for vores beboere. Der er allerede gået mange og lange ture.

Han er også mere end tilfreds med den hjælp og service, Sorø Kommune har givet undervejs:

- Det har været forbilledligt. Dialogen og kommunikationen med forvaltningen har fungeret virkelig godt.

Interessen for at benytte Kongskilde Friluftsgård har også været pæn:

- Allerede da det kom frem, at vi ville købe stedet, fik vi henvendelser. Geografisk er det som om, at det her sted har manglet, siger David Tønsberg til Dagbladet og Sjællandske.

Når alt ikke er belagt her og nu, skyldes det, at Solutio istandsætter værelser og kontorer i etaper. Foreløbig er otte værelser på plads.

Der er også ideer til, hvilken form for beskæftigelse, der kan findes til beboerne, der dog på grund af deres psykiske tilstand ikke nødvendigvis er arbejdsduelige hver dag.

En første-plan om at lave en lille chokoladefabrik er sat på pause, men ikke helt opgivet, og derudover er der planer om at lade den lille pavillon ved Møllesøen omdanne til et salgssted for kaffe, kage, is, mv i sommersæsonen.

- Det er oplagt at gøre det. Der kommer jo mange mennesker i området. Vores beboere har brug for at have alt indendørs i fred, men udendørs er der muligheder, fordi de altid vil kunne trække sig ved behov, siger David Tønsberg.