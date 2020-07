Friluftsbadet i Ruds Vedby er klar til brug. I år er der både vandpolo- og svømmecamp i Sommer i Sorøs program. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Friluftsbadet klar til børn og unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Friluftsbadet klar til børn og unge

Sorø - 09. juli 2020 kl. 09:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 11. juli åbner Ruds Vedby Friluftsbad igen. Badet har været lukket for vintersæsonen og har, som andre svømmehaller og friluftsbade, måttet vente på grønt lys for genåbning grundet Covid-19.

Allerede den 15. og 16. juli er der Vandpolo-svømmecamp for de 11-13 årige.

Og senere i juli er der Svømmecamp "Water Days" for både 8-10 årige samt 11-13 årige. Alle tre aktiviteter er gratis, og der er mulighed for gratis transport til og fra Friluftsbadet. Aktiviteterne kræver tilmelding, som kan findes på www.sommerisoroe.dk under aktivitetsliste.

Lars Damgaard, formand for Børn- og undervisningsudvalget, er glad for de gratis aktiviteter for børn og unge bliver mulige.

- Det er en stor glæde, at det er lykkedes at tilbyde alle børn og unge i Sorø Kommune muligheden for at benytte Ruds Vedby Friluftsbad. Og med gratis bustransport til og fra centrale steder i kommunen er det tilmed muligt at tilbyde svømmeundervisning til alle. Jeg håber, at rigtig mange vil benytte sig at det, siger han.

Også formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Bo Christensen, er tilfreds. Han glæder sig især over, at foreningerne aktivt byder ind og sammen er med til at skabe et sjovt aktivitetsprogram for børn og unge hele sommeren.

- Vi har ønsket, at sommerferieaktiviteter for børn og unge skal tilbydes i hele kommunen, og når der er et friluftsbad, så skal det naturligvis også bruges. At foreningerne er klar med gode aktiviteter, når muligheden byder sig, er det her endnu et eksempel på, og jeg håber, at mange får nogle sjove timer i vandet.

Ruds Vedby Friluftsbad åbner den 11. juli og har åbent alle ugens dage kl. 10-17. I hele sommerferien (til og med uge 32) er der i år fri entré for børn og unge (op til 18 år). Voksne betaler 25 kr. i entré. I weekenden skal der betales entré.

Læs mere på www.rvsvom.dk.