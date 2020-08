Ole Lund er et kendt ansigt i såvel Stenlille, hvor han i dag er forkynder i frikirken, og i Dianalund, hvor han tidligere var formand for Dianalund Borgerhus samt aktiv i frikirke og hospice.Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Send til din ven. X Artiklen: Frikirkens forkynder fylder 80 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frikirkens forkynder fylder 80

Sorø - 14. august 2020 kl. 17:13 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forkynder ved Stenlille Frikirke, Ole Lund, fylder onsdag den 19. august 80 år.

Ole Lund er oprindeligt uddannet socialrådgiver og handelslærer samt har en lederuddannelse fra Forvaltningshøjskolen.

Efter bibelskoleophold i både Danmark og Norge var han ungdomssekretær i Nordnorge og senere højskolelærer ved Brogården i Middelfart.

SAiden var han plejehjemsinspektør i København, udviklingschef i EGV (nu Ældre Sagen), chef for den sociale institution Sundholm i København, direktør for Civilforsvars-Forbundet (nu Beredskabs-Forbundet), forstander for Håndværkerskolehjemmet i København og op til sin pension virksomhedskonsulent i AF Storkøbenhavn.

Ole Lund har gennem tiden beskæftiget sig med omfattende undervisning af medarbejdere og ledere i den offentlige og private sektor. Han har deltaget i den offentlige debat i Danmarks Radio og dagspressen og har gennem årene været medlem af adskillige repræsentantskaber og bestyrelser for sociale institutioner og uddannelsesinstitutioner som for eksempel Frederiksberg Seminarium, Gentofte Studenterkursus, Gentofte Socialpædagogiske Seminarium, KFUMs sociale Arbejde, Behandlingshjemmet Ringgården, Højskolen Brogården, Kofoeds Skole og Peder Lykke Centret.

Ole Lund har været formand for to menighedsråd i København og TV-2 Lorry's repræsentantskab samt formand for Dialogforum ved DR/Nordvestsjælland m.m.

Socialt og kirkeligt arbejde har gennem alle årene haft hans store interesse og har det stadig. Førhen var han med i Frikirken i Dianalund, han var aktiv i Hospicegården Filadelfia og han var også, mens han boede i Dianalund, en af kræfterne bag at omdanne det tidligere Dianalund Rådhus til borgerhus, og han blev borgerhusets første formand - dog kun for en kort stund, da han fraflyttede byen et par år senere.

Han er gift med embedslæge Elli Lund, og sammen har de tre sønner, otte børnebørn og fem oldebørn.

Han er at finde i Stenlille Frikirke hver søndag og onsdag.