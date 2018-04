Se billedserie Makkerparret bag Friis Solutions. Til højre ses indehaver Else Kathrine Friis. Til venstre Carina Svanberg. Foto: Merete Jensen

Friis Solutions - giver virksomheder et servicetjek

Sorø - 21. april 2018

Friis Solutions i Sorø skaber tryghed for små og mellemstore virksomheder - blandt andet i forhold til persondataforordningen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Som virksomhedsejer kan det nogle gange være svært at overskue de arbejdsprocesser som finder sted blandt medarbejderne i ens virksomhed.

Hos Friis Solutions på Frederiksvej i Sorø hjælper indehaver og projektleder Else Kathrine Friis sammen med persondataanalytiker og projektleder, Carina Svanberg, små og mellemstore virksomheder med projektoptimering. På den måde får virksomheden større fokus på, hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen. Derudover hjælper Friis Solutions med at skabe overblik og opfylde persondataforordningens krav som træder i kraft den 25. maj.

- Jeg etablerede virksomheden for snart to år siden, da jeg kunne se muligheder i at beskæftige mig med projektledelse i små og mellemstore virksomheder udenfor københavnsområdet. For mig handler det om at hjælpe virksomhederne til at flytte sig derhen, hvor de gerne selv vil hen. Virksomhederne får desuden redskaber og indsigt til selv at styre de forskellige processer og dermed muligheden for at gøre virksomheden mere rentabel, siger 51-årige Else Kathrine Friis som er uddannet civilingeniør.

Gennem de seneste mange år har hun hovedsaglig arbejdet i større virksomheder samt i Region Sjælland. Derudover har hun været konsulent hos NNE Pharmaplan. I dag driver hun Friis Solutions, mens hun stadig arbejder freelance som tovholder på forskellige projekter i større konsulenthuse.

35-årige Carina Svanberg er uddannet i international virksomhedskommunikation, og hun har selv været iværksætter.

- Jeg synes, at det var enormt ensomt at være »alene« i virksomheden, og jeg savnede i høj grad et fagligt sparringsmiljø. Det har jeg heldigvis fundet her hos Else, siger hun med et smil.

Hos Friis Solutions er Carinas primære fokusområde den kringlede persondataforordning.

- Vi tilbyder virksomheder at tage et nøje kig på deres arbejdsgange og -processer for at vurdere, om den pågældende virksomhed lever op til den nye persondataforordning. Eksempelvis er det vigtigt, hvis man gemmer data i »skyen«, at man sikrer en databehandleraftale. Altså en kontrakt med tredjeparten. Men først og fremmest handler persondataforordningen om, at virksomhederne ved, hvorfor og hvordan de skal håndtere persondata, og at de kan dokumentere det, når en utilfreds kunde, en tidligere medarbejder eller Datatilsynet kræver det. Persondataforordningen er jo netop kommet til verden for at skabe en større tryghed for kundernes privatliv, og derfor skal virksomhederne kunne dokumentere en vandtæt procedure - også i tilfælde af datalæk, siger Carina Svanberg.

Friis Solutions tilbyder blandt andet virksomheder en tre-timers workshop, hvor relevante medarbejdere deltager. Her dykker Else Kathrine Friis og Carina Svanberg ned i arbejdsprocesser og arbejdsgange for efterfølgende at arbejde videre med virksomheden og se, hvor man lever op til loven, og hvor og hvordan der skal strammes op.

- Hidtil har der ikke rigtig været tradition for at håndhæve persondataloven, og bøderne for at »sløse« med personlige oplysninger såsom personnumre, adresser og lignende har været temmelig lave. Efter harmoniseringen af loven i EU - som træder i kraft i Danmark den 25. maj, kommer datatilsynet til at ånde virksomhederne i nakken, og bødernes størrelser vurderes til at stige markant, siger Else Kathrine Friis.

Men det er også vigtigt for både Else Kathrine Friis og Carina Svanberg at bruge krudtet på dét, de er bedst til. IT, jura og forskellige processer skal også tjekkes i forhold til den nye forordning, og her har Friis Solutions nogle gode og stabile samarbejdspartnere som tager sig af disse områder. Det er således også advokater som tager sig af at udarbejde diverse kontrakter.

- Kort sagt tager vi virksomheden i hånden og sørger for, at der bliver udarbejdet en handlingsplan med hjælp til selvhjælp, siger Carina Svanberg.

Der er ingen tvivl om, at de to kvinder er meget målrettede i deres tilgang til virksomhederne, og man skal heller ikke være i tvivl om, at de hjælper virksomheden helt i mål. En ordentlig afslutning er alfa og omega for dem begge, for det betyder med andre ord, at kunderne med et frisk overblik og eventuelle nye procedurer kan være selvkørende.

Hvis man vil vide mere om Friis Solutions, så kan man gå på hjemmesiden www.friissolutions.dk. Virksomheden ligger på Frederiksvej 15 i Sorø.