Se billedserie Niels Aalbæk Jensen tror så meget på Løkkes projekt, at han allerede nu melder klar til at blive en del af partiet. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Frigængere er klar til at hoppe med på Løkkes parti

Sorø - 12. april 2021 kl. 13:15 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Hvis Lars Løkke Rasmussen er klar med sit nye parti inden for kort tid, er han allerede garanteret repræsentation i Sorø Kommunalbestyrelse.

Niels Aalbæk Jensen og Pia Hvid, der i øjeblikket repræsenterer lokallisten Frigængerne, har nemlig nu meldt offentligt ud, at de vil være en del af Løkke-partiet.

- Løkke holder jo kortene tæt til kroppen i øjeblikket, så man ved jo ikke, om partiet er klar inden kommunalvalget, men det tænker jeg nu nok, at det bliver, siger Niels Aalbæk Jensen.

Hopper gerne 10 gange For ham vil det i så fald blive fjerde gang, at han partihopper i indeværende byrådsperiode, men det bekymrer ham ikke:

- Jeg er da godt klar over, at partihop kan være skadeligt i forhold til vælgerne, men jeg hopper gerne 10 gange. Jeg gør det, fordi det er det rigtige for mig, siger Niels Aalbæk.

Det er det midtsøgende aspekt i Løkkes nye politiske projekt, der har tiltrukket Aalbæk:

- Når man er så midtsøgende som Løkke, så bliver det en bred vifte af politiske overbevisinger, der kan være hjemmehørende i det nye parti. Det vil favne så bredt, at man kan man være lidt til den røde og lidt til den blå side.

Forventer frihed Da Pia Hvid og Niels Aalbæk dannede Frigængerne var et af deres argumenter for Frigængerne ellers, at de var trætte af partier og at stå til regnskab overfor en partiorganisation. I stedet ville de være fri til at stemme efter egen personlig overbevisning - også selv om de to indbyrdes var uenige.

Niels Aalbæk forventer en lignende frihed i Løkkes parti:

- Så længe vi er enige på de værdibaserede linjer, så tror jeg, at der kan være plads til individuelle holdninger. Løkke vil jo væk fra blokpolitikken, og blokpolitikken er da også noget af det, man kan blive så godt og grundigt træt af som politiker. Jeg tror da, at det vil være nemmere for Pia og mig at blive den del af Løkkes nye tankesæt, end det vil være for en traditionel Venstre-mand.

Opbrud på vej Niels Aalbæk er overbevist om, at der er ved at ske et opbrud i dansk politik, og at Løkke vil stå for den nye politiske kultur, der efter Aalbæks mening er behov for:

- Løkke er så dygtig, og han kommer til at styre det projekt meget kompetent. Jeg har set, at nogle spår hans parti seks-syv procent af vælgerne. Jeg tror, at det kan blive et helt andet billede, vi kommer til at se, siger Niels Aalbæk Jensen.