Fremtidsværksted skydes i gang i Alsted-Fjenneslev

Alsted-Fjenneslev skal have sin helhedsplan i faste rammer. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Hvilke drømme har du for fremtidens Alsted Fjenneslev? Hvordan skaber vi de bedst mulige rammer for borgere og tilflyttere nu og i fremtiden? Hvordan sikrer vi sammen, at vores område også på sigt er et levende og attraktivt område?

Det er nogle af de spørgsmål, beboerne i de Alsted-Fjenneslev i øjeblikket stiller hinanden stiller hinanden. Anledningen er, at Alsted-Fjenneslev Lokalforening og Sorø Kommune i det kommende år har fokus på udviklingen af en helhedsplan for området, og her er der brug for nye friske øjne på hvad der skal til, og hvem der kan bidrage til udviklingen.

- Vi skal i den kommende tid holde et spejl op foran os selv og se alle de gode ting, der allerede er i området, men særligt spotte de potentialer, der bare ligger og venter. Derefter skal vi binde det hele sammen i en plan, vi kan bygge fremtiden på, siger Anders Dalegaard, fra Alsted Fjenneslev Lokalforening og fortsætter:

- Ønsket er sagt i al beskedenhed, at Alsted-Fjenneslev skal udvikles til et endnu mere attraktivt bosætningsområde med en stærk identitet, levende fællesskaber, styrkede forbindelser mellem byerne og naturområderne til gavn for både borgere, erhvervsliv og besøgende.

Hvad er en helhedsplan? Sorø Kommune ønsker at der skal gennemføres en samlet og helhedsorienteret planlægning, når et større sammenhængende område skal udvikles. En helhedsplan fastlægger en hovedstruktur for den fremtidige byudvikling, bebyggelse, trafikbetjening og rekreative områder. Den giver også bud på konkrete tiltag og initiativer, der understøtter den ønskede udvikling.

Hidtil er der lavet helhedsplaner i Ruds Vedby, Stenlille og Dianalund.

Anders Dalegaard fortæller videre, at svaret selvfølgelig ikke er entydigt, hvilket de hidtidige helhedsplaner i Sorø Kommune også vidner om, men grundlæggende er det en chance for, at områdets indbyggere i samarbejde med kommunen kan lægge en plan for, hvordan de ønsker udviklingen i deres område.

- Hvor vi præcist ender, ved vi ærlig talt ikke endnu, og det er jo i virkeligheden, fordi det er en proces, vi i Alsted-Fjenneslev skal forme og skabe sammen, siger Anders Dalegaard.

- Så det endelige produkt kan reelt ende med at tage mange former. Vi vil have fokus på de idéer og initiativer, hvor energien ligger, og så mener jeg oprigtigt, at det her er en super chance for, at vi sammen kan skabe en plan og et udviklingsredskab, som kan blive en løftestang for hele lokalområdet mange år frem.

Erfaringerne fra de tidligere helhedsplaner viser, at netop de lokales engagement og medvirken er afgørende for at nå det bedste resultat og den bredeste forankring i lokalsamfundet. Derfor peger Anders Dalegaard også på, at det er vigtigt at få så mange som muligt med fra start.

Fremtidsværksted Derfor inviteres alle indbyggere, foreninger, erhvervsdrivende og andre aktører til et åbent fremtidsværksted om udviklingen af Alsted-Fjenneslev søndag den 2. februar kl. 15.00-18.00 i Alsted Forsamlingshus.

- Her indledes processen ved at afdække potentialer og udfordringer, skabe de første idéer og prøve kræfter med en række fremtidsscenarier, siger Anders Dalegaard.

- Unge, gamle, børn og voksne er ikke blot velkomne, men opfordres på det kraftigste til at tage del i fremtidsværkstedet, da det i sidste ende handler om alle aldersgruppers lokalområde. Børnene har mulighed for lege sig ind i fremtiden i det bemandede børneværksted, hvor de kan give deres bud på fremtidens Alsted-Fjenneslev.

Dagen slutter med gratis fællesspisning og en mulighed for at få snakket færdig hen over bordene. Man skal tilmelde sig værkstedet på kontakt@alsted-fjenneslevlokalforening.dk.

Fakta I arbejdet med helhedsplanen byder foråret på:

Fremtidsværksted søndag den 2. februar.

Spørgeskemaundersøgelse i februar.

Byvandring og arkitektdag søndag den 22. marts

Nedsættelse af arbejdsgrupper marts/april

Derudover bliver der løbende planlagt nye aktiviteter, når behovet opstår, og processen skrider frem