Freja døde med støvlerne på

Træner Brian Bengtsen erkendte på forhånd, at tirsdagens pokalkamp mod Greve var mere end vanskelig, men han forventede af sit Sorø Freja-mandskab, at gutterne ville »dø med støvlerne på« - og spillerne gav alt det, træneren havde håbet på.

Godt nok vandt danmarksserieholdet over holdet fra serie 3, men Greve-sejren kom kun til at lyde på 2-1, og Freja-holdet gav oven i købet sit hjemmepublikum den oplevelse at ligge i vinderposition indtil det 66. minut.