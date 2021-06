Se billedserie Det er den nordlige del af den gamle Frederiksberg Skole på Skolevej, som foreningslivet gerne vil have som kulturhus i området. Det har hidtil ligget fast, at hele komplekset skulle sælges, men det bliver der med en vis sandsynlighed lavet om på nu. Foto: Bjarne Stenbæk

Frederiksberg er nu tættere på sit kulturhus

Politikerne begynder nu at tale om at tage en del af den gamle skole på Skolevej ud af ejendomsstrategien.

Sorø - 08. juni 2021 kl. 19:00 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Et møde mellem politikere, forvaltning og brugerne af den gamle Frederiksberg Skole på Skolevej fører nu til, at ønsket om at skabe et kulturhus på Frederiksberg bliver sat på den politiske dagsorden.

- Vi har snakket sammen i de politiske partier, og der er bred opbakning til at få en nøjere vurdering af sagen, siger Bo Christensen, der er formand for kultur- og fritidsudvalget.

Ingen hjemløse Sagen skal tage sin begyndelse i netop Bo Christensens udvalg, og så er det naturligvis meningen, at sagsbehandlingen skal føre til en afgørelse.

- Vi er blevet opmærksomme på, at der er brugere af faciliteterne på skolen, som ikke umiddelbart kan flyttes et andet sted hen, og det er ikke meningen, at vi via vores ejendomsstrategi, der går på at sælge så meget kommunalt ejet ejendom som muligt, skal gøre nogen hjemløse. Vi må også indrømme, at Frederiksberg-området har udviklet sig hurtigere, end vi havde ventet siger Bo Christensen.

- En tanke bag et salg af den gamle Frederiksberg Skole kunne være at bruge indtægten som tilskud til at opføre en hal mere i området, men vi forstår på brugerne, at en hal ikke løser problemet. De har derimod brug for mindre lokaler og en fælles sal. Et kulturhus kunne også give plads til nye brugere, og måske kunne et mødested for unge, som de unge selv styrer, også indarbejdes i projektet.

Skal projektet på Frederiksberg kunne realiseres, er der et par udfordringer. Der skal foregå en del ombygning på stedet, der heller ikke er indrettet til kørestolsbrugere og dårligt gående. Der er også fælles el og varme på skolen. Pengene til ændringer kan måske komme ind via salget af den anden del af skolen, men initiativtagerne er også i gang med at finde fonde, der kan tænkes at ville støtte projektet.

Værker eller ej? Bag idéen om et kulturhus står Frederiksberg Lokalråd i samarbejde med Værkerne, Sorø Kultur- og Fritidscenter. De ønsker at lægge beslag på bygningerne nord for porten med klasselokaler, sal og orienteringsklubbens klubhus.

»Værkerne« har stillet sig til rådighed for driften, som bestyrelsen har rigtig god erfaring med fra Frederiksvej i Sorø.

- Vi er glade for, at sagen har taget den her drejning, siger Ole Ring, der er formand for Værkerne i Sorø. Han henviser derudover til centrets seneste bestyrelsesmøde.

I referatet fra bestyrelsesmødet fortælles det, at Bo Christensen i sin samtale med Ole Ring flere gange lagde vægt på, at der kunne stilles positive forventninger fra foreningerne i området - altså at Værkerne ikke skal ind som driftsoperatør - ligesom udvalgsformanden sagde, at Værkerne ikke skal regne med at være driftsorganisation i år. Men alt det bliver afklaret i sagsbehandlingen.

- Værkerne gik ind i sagen på opfordring fra Frederiksberg Lokalråd og er glade for, at det primære formål - et kulturhus på Frederiksberg - tilsyneladende lykkes, sagde Ole Ring på bestyrelsesmødet.

Formanden for Frederiksberg Lokalråd, Tina Hyldegaard, kunne oplyse, at lokalrådet ikke selv har været i kontakt med kommunen om projektet, der hele vejen igennem er kørt fælles med Sorø Kultur- og Fritidscenter. Også fremover ønsker både lokalråd og Værkerne, at det skal være et samarbejde.

På bestyrelsesmødet blev der udtrykt håb om, at sagen kan være på byrådets dagsorden i august.

Hvorvidt at der er en bagtanke med, at planerne om et nyt kulturhus på Frederiksberg er lagt på bordet i et valgår, ønsker Ole Ring ikke at kommentere.

En del sælges - Nu skal forvaltningen arbejde med sagen, og så ser vi, hvor vi ender, siger Bo Christensen.

- Frederiksberg gamle skole har endnu aldrig været sat til salg, selv om der har floreret rygter om det. Men der er ingen tvivl om, at det oprindelig var meningen. Der er en stor bygningsmasse på Skolevej, og det ligger fortsat fast, at de bygninger, som foreningslivet ikke i givet fald skal bruge, skal sælges.