Fra stille søvn til aktiv by

Der bor 464 indbyggere i Nyrup-området ved Stenlille, og cirka 60 af dem havde valgt at bruge tirsdag aften i lokalerne hos Campen Auktioner på Waldemarsvej.

De kom alle for at blive klogere på, hvordan man vækker en sovende by og gør den til et aktivt lokalsamfundet, der kan tiltrække både nye borgere og nye virksomheder.

Og ikke mindst gøre det sjovere og mere attraktivt for de nuværende indbyggere at bo dér.

Nyrup har faktisk en borgerforening, og Bettina Jensen har været formand for den i 10 år.

Men borgerforeningen har i de 10 år udelukkende koncentreret sig om det månedlige bankospil i Pyramidesalen.

- Borgerforeningen var tidligere arrangør af både juletræstænding, sankt hans, fællesspisning, høstfest og sommerfest og meget mere, men på et tidspunkt var vi kun tre i bestyrelsen, og så besluttede vi, at vi kun havde kræfter til at arrangere banko, fortæller Bettina Jensen.

Det har ærgret hende i flere år, at der ikke skete mere i Nyrup.

Derfor er hun glad for, at der nu er nogle aktive, lokale borgere, der vil lægge noget energi i at sparke liv i borgerforeningen igen og være med til at arrangere aktiviteter i den lille by.

En af dem, der gerne vil være med til at gøre noget aktivt for byen, er Kim Licht Jensen, som bor på Rolighedsvej.

Det var Kim Licht Jensen, der havde taget initiativet til borgermødet tirsdag aften.

Han har »kun« boet i byen siden november 2016 og er således en af de nye.

- Vi hilser på naboen over hækken. Ikke mere end det. Det bemærkede jeg, da jeg kom hertil. Men jeg har også bemærket, at der er masser af muligheder i Nyrup. Vi skal bare gribe dem, mener Kim Licht Jensen, der kommer fra Helsingør.

Udflytningsplanerne for statslige arbejdspladser betyder 113 nye jobs ved gaslageret nær Nyrup.

- Det er jo alletiders anledning til at gøre vores by mere interessant for potentielle tilflyttere, siger Kim Licht Jensen, der ikke stiller op til en bestyrelsespost ved den kommende generalforsamling i Nyrup Borgerforening. Men han vil gerne være med til at arrangere og planlægge nye tiltag.

