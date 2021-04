Billedet er fra Frederiksberg Hallen klokken 09.10 2. påskedag. En af dem i køen var Niels Eschricht Jensen, der ventede i to timer for at få en lyntest. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Fra morgenstunden: To timers ventetid til lyntest

I Frederiksberg Hallen kan man om mandagen få en lyntest. 2. påskedag, som også er dagen før en delvis genåbning af Danmark, var der ekstra travlt. Faktisk var der fra morgenstunden så travlt, at mange måtte vente op til to timer i kø.

En af dem var Niels Eschricht Jensen, der ikke er tilfreds med, at ventetiden var så lang. En stor del af ventetiden foregik uden for i bidende påskekulde.

- Man kan sige sig selv, at der vil være ekstra travlhed dagen før en genåbning. Det undrer mig meget, at man ikke har sat ekstra personale ind sådan en dag. Det er helt urimeligt over for os, der skal testes for at kunne gå på arbejde, siger Niels Eschricht Jensen.