Lone Hertz er en ivrig foredragsholder. Her er hun fotograferet ved et tidligere arrangement på Kaarsbergcentret i Sorø. Foto: Kim Rasmussen

Fra frøken Nitouche til foredragsholder

Skuespilleren, teaterdirektøren, forfatteren og ambassadøren for Hjerneskadeforeningen, Lone Hertz, kommer onsdag den 11. marts kl. 19.30 til Tersløse Sognegård ved Dianalund for at holde foredrag om sit liv og sin karriere.