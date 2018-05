Se billedserie 11-årige Mathias Hemmingsen fra Dianalund med sin 24-centimeter lange aborre. Foto: Merete Jensen

Fotoserie: Fokus er for enden af fiskestangen

Sorø - 05. maj 2018 kl. 12:01 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom det er halvskyet og lidt forårsblæsende, så hører man tydeligt glade overraskelsesudbrud nede ved Sorø Lystfiskerforening.

Denne onsdag aften har knap ti juniorfiskere og en del frivillige voksne fundet vej ned til klubben, og hvert et glad udbrud tiltrækker oprigtig interesse fra de andre børn og unge. Her glæder man sig over hinandens fangster - ubetinget.

- Se, se... Jeg har fanget en aborre på tyve centimeter, lyder det stolt fra 11-årige Mathias Hemmingsen fra Dianalund.

Han har lige haft fisken på målebrættet, inden den nænsomt bliver sat ud i Sorø Sø igen. Kun ti minutter efter kommer han grinende med endnu en aborre - denne gang på 24 centimeter.

- Dét her er brændstoffet. At opleve børnenes glæde og se dem få lys i øjnene, når de fanger en fisk, siger Peter Machholdt, formand for Sorø Lystfiskerforening.

- Det at fiske er faktisk en ret social aktivitet, for der opstår et ret unikt fællesskab. Naturligvis er der en intern konkurrence om, hvem der kan fange den største fisk, men faktisk kæmper man lige så meget med sig selv som mod andre. Faktisk husker man allerbedst de fisk, som man ikke fik hevet i land, siger formanden, mens han hjælper én af juniorerne med at få viklet en genstridig knude op.

Modsat en masse andre fritidsinteresser er mobiltelefonerne sjovt nok ikke en del af fiskeudstyret. Denne aften ser avisens udsendte ikke én mobil hos juniorfiskerne, selvom formanden hævder, at de en sjælden gang kommer frem, hvis en særlig fisk skal foreviges.

Men børnenes fokus er for enden af fiskestangen - og ikke hos vennerne på Facebook.

Pludselig er der ivrig aktivitet på bådebroen.

En temmelig glubsk aborre er netop blevet hevet ind. I gabet har den både en mindre aborre og selve ormen i én overdådig mundfuld.

- Det her er nogle af de helt specielle naturoplevelser, som man ikke får mange andre steder. Andre gange kommer fiskeørnen eller havørnen flyvende, og uanset ens alder eller erfaring er det et fantastisk syn, siger Peter Machholdt, inden et par drenge kommer med nogle »bløde sten«.

- Okay drenge, det I har fået fat på er ikke bløde sten, men det er »gedeboller«, og de er helt unikke for Sorø Sø. Det er faktisk ret flot, at I har fået fat i dem, siger formanden anerkendende, mens drengene undersøger de bløde moslignende boller som er dannet af trådalger gennem flere års »rullen« frem og tilbage på søbunden.

Hvis man ønsker at opleve livet som lystfisker med gode venskaber og store naturoplevelser som bonus, så er man velkommen til at kigge ned en onsdag aften cirka klokken 18.15, inden store og små sejler ud på søen.

