Fortjenstmedalje til Filadelfia-ansat

Det er 43 år siden, at Mona Nielsen blev ansat på Filadelfia som blot 18-årig. Hendes første job var i rengøringen, og egentlig var det bare et tre måneders vikariat, der altså endte med en fastansættelse.

og varer. Mona Nielsen kom på kursus for at lære nye færdigheder.

Mona Nielsen har været tilknyttet alle Filadelfias afdelinger. Gennem 12 år var hun f.eks. på værkstedet, hvor hun lavede pileflet, bagte og handlede med brugerne. En af brugerne var en grønlandsk kvinde, og da Mona Nielsen faldt i snak med hende, viste det sig, at kvindens søster i en periode havde været gift med Mona Nielsens far, og at Mona havde to halvsøskende:

- Jeg havde ikke set min far i 25 år, men kvinden måtte vælge en ledsager til en rejse hjem til Grønland. Hun valgte mig. På den måde kom jeg til Grønland i 17 dage og genså min far, fortæller Mona Nielsen.

- Jeg har altid været glad for at gå på arbejde. Jeg kan lide at gøre rent og servicere. Der er en god stemning. Jeg kan rigtig godt lide at servicere kursisterne. Da jeg fik med kursisterne at gøre, tænkte jeg: Det er lige mig.