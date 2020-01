Sigurd Barrett er kendt af både børn og voksne. 19. januar kommer han til Sorø, hvor han i Victoria syger og fortæller om Genforeningen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Fortællekoncert i Sorø: Barrett beretter om Genforeningen

Sorø - 03. januar 2020

I 1920 kom Sønderjylland tilbage til Danmark. 100-året markeres blandt andet af Grænseforeningen i Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Søndag den 19. januar gæster tusindkunstneren Sigurd Barrett Sorø. Det gør han, fordi Grænseforeningen i Sorø har inviteret ham til at fortælle børn og voksne om Genforeningen.

I en fortællekoncert i Victoria i Storgade fra kl. 15.00-16.00 beretter Barrett om Sønderjyllands historie, fra Danmark efter det forsmædelige nederlag til tyskerne tabte landsdelen til afstemningen, der resulterede i, at Kong Christian X på sin hvide hest den 10. juli i 1920 kunne ride ind over den gamle grænse som symbol på, at Sønderjylland igen blev en del af kongeriget Danmark.

Fascineret af historien

Det er ikke, fordi Sigurd Barrett selv har nogen tilknytning til hverken Sønderjylland eller Genforeningen, men i forbindelse med en koncert, han gav i Ansgar Kirke i Flensborg i 2016 blev han opmærksom på sønderjydernes og sydslesvigernes historie.

Faktisk spurgte arrangøren Sigurd, om han ikke med baggrund i en pjece, der var lavet om historien, ville skrive en sang til genforeningsjubilæet.

- Pjecen åbnede en helt ny verden for mig, siger Sigurd Barrett i et interview med Grænseforeningens blad »Grænsen«.

- Det er jo en afsindigt spændende historie, som i den grad også er væsentlig i dag.

- Selvfølgelig skal vi fejre 100-året for Genforeningen, og at mennesker selv kunne få lov til at bestemme, hvor de ville bo efter en folkeafstemning, fortsætter han.

- Men for mig er den vigtigste fortælling i dag, at vi som mennesker og nationer skal kunne rumme hinanden. Det kan lyde banalt, men det banale har som regel en stor sandhed i sig.

- I dag står vi over for rigtig mange udfordringer, og for mig at se kan vi kun løse dem ved at vende tilbage til en forståelse af, at vi mennesker hører sammen. Hvis vi tager de kristne briller på, ville man sige, at vi skal elske vores næste. I mere fællesmenneskelige termer vil det sige, at vi skal kunne rumme dem, der er anderledes end os selv, siger Sigurd Barrett til »Grænsen«.

17 sange

Det hele mundede ud i, at Sigurd skrev en bog - og ikke én, men 17 sange. Bogen »Sigurd fortæller om Genforeningen« er udgivet på Politikens Forlag, og den begynder naturligvis med »Der var engang...«

Sønderjyllands og Sydslesvigs historie er en historie om krig og kærlighed, magt og store følelser,

- For når det handler om, hvor vi hører til og hvilket sprog, vi skal tale, så handler det om vores identitet, og den vil alle mennesker gerne selv være med til at bestemme, står der i bogens forord.

Indtil 1920 var området syd for Kolding en del af Tyskland og fyldt med svære nationale konflikter. Men i 1920 resulterede en folkeafstemning i, at den daværende grænse blev flyttet 50 km sydpå, hvor den ligger i dag. På den måde blev Sønderjylland genforenet med Danmark.

Koncerten i Sorø er en af i alt 100, som Sigurd Barrett i samarbejde med Grænseforeningen holder over hele landet. Billetterne til de unummererede pladser i biografen koster 100 kroner per styk kan købes via: https://ponytailclub-music-management.ticketbutler.io/da/e/sigurd-fortller-om-genforeningen-1/