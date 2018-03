Forsvarsbrødrene mangler en formand

Dengang kunne man ikke finde nogen afløser for Niels Gyde Kristensen, og man fik derfor dispensation på et år, hvor hele bestyrelsen agerede formand. Denne dispensation kan ikke forlænges, så nu skal der findes en ny mand/kvinde til formandsposten.

- Det er dog ikke lykkedes at finde en afløser, og hvis ikke det falder i hak, må der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med ét punkt på dagsordenen. Nemlig nedlæggelsen af D. F. B. Sorø, siger han og håber samtidig med, at der sidder én eller anden derude et sted, som ønsker at være formand for de godt 100 medlemmer.