Region Sjælland betaler udgiftene ved de ekstra afgange i de to første år, der er afsat til pilotprojektet. Hvis ordningen skal fortsætte, mener regionen, at kommunerne skal betale for de ekstra afgange. Den holdning deler hverken Ringsted eller Sorø.Arkivfoto

Forsøg giver flere busafgange til Ringsted og Slagelse i to år

For fire år siden besluttede Regionsrådet i Region Sjælland sig for at forsøge at udvikle den kollektive transport i regionen i samarbejde med busselskabet Movia.