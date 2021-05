Både børnehaver og sfo?er har været lukket på grund af coronapandemien. Billedet her er fra Naturbørnehuset i Munke Bjergby. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Forslag godkendt: Så mange penge får forældre retur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag godkendt: Så mange penge får forældre retur

Sorø - 10. maj 2021 kl. 19:07 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Der er penge på vej til forældre, der havde et barn i sfo under coronanedlukningen omkring januar i år.

Sorø Kommune vil gerne anerkende over for forældrene, at sfo 1 og sfo 2 var så påvirket af coronanedlukningen i starten af året, at det ikke var en normal, fuld åbning.

I en periode kunne børnene nemlig kun være i nødpasning i sfo'erne, og åbningstiden var forskellig på de forskellige klassetrin.

Sfo-forældrene får en måneds sfo-takst tilbage. For forældre til et barn, der har en fuldtidsplads i sfo 1, vil kompensationen være på 1485 kroner.

Det er den reelle pris for det enkelte barns sfo-plads, der betales tilbage. Søskenderabat, socialpædagogisk friplads og økonomisk friplads er altså ikke en del af kompensationen.

Samlet set regner Sorø Kommune med at udbetale 669.750 kroner.

Kompensationen er netop blevet godkendt af politikerne i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen. De besluttede samtidig, at pengene tages direkte fra kommunens kassebeholdning.

- Det der fik mig til at foreslå, at vi tager pengene fra kassen, var, at sfo'erne var lukket langt mere ned denne gang end børnehaverne. Og vi fik at vide, at noget sfo-personale var blevet uddelegeret til andre opgaver, og jeg synes ikke, det er rimeligt, at sfo-forældre skal betale til det, siger Pia Hvid fra Frigængerne.

- Det er en fælles opgave for alle kommunens borgere at bekæmpe coronaen, og derfor må økonomien også deles ud på alle kommunens borgere. Det sker ved at tage pengene fra kassen, siger Bo Mouritzen fra Enhedslisten.

- Og så er det også fordi, vi rigtig gerne vil have, at forældrene og børnene holder fast i at være indmeldt i sfo'en, for vi synes, det bidrager rigtig meget til et fritidsliv, siger Sofie Ullerup Torpegaard fra Konservative.

Det er ikke første gang, at Sorø Kommune kompenserer forældre efter en coronanedlukning.

I maj 2020 besluttede politikerne, at børnepasningens kvalitet og vilkår havde været så påvirket af coronapandemien, at forældrene skulle have en halv månedstakst tilbage. Det gjaldt både for børn i kommunale og private dagtilbud og i sfo'er.

Kompensationen var på op mod 1500 kroner per barn, og for Sorø Kommune var det en samlet udgift på 1,4 million kroner.

Dengang var det en aftale i Folketinget, der gav landets kommuner mulighed for at kompensere forældrene, og staten refunderede kommunens udgift.

Der er umiddelbart ikke udsigt til, at Sorø Kommunes nye kompensation bliver refunderet af staten.