Hvis man vil have biodiversitet, nytter det ikke noget, at alle grønne områder bliver slået lige så flade som golfbaner. Nogle steder skal naturen have lov til at være naturlig vild. Det vil Sorø Kommune gerne arbejde videre med. Arkivfoto: Thomas Olsen

Forslag: Sorø skal være den vildeste kommune

- Det her er en mulighed for at gøre noget ekstra for den vilde natur i Sorø Kommune. Vi ved alle, at naturen er i krise. Den svinder ind, og biodiversiteten er i fare. Coronaen har også mindet os om, hvor vigtig naturen er, argumenterede Linda Nielsen og henviste til samtlige partiers erklæring i seneste budgetaftale om at gøre noget for at få mere natur.