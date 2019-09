Der skal findes en ny model for fordeling af kommunale kroner til daginstitutioner og dagpleje. Tre forslag er nu sendt ud i høring. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Forslag: Ny fordeling af penge til dag-tilbudene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag: Ny fordeling af penge til dag-tilbudene

Sorø - 29. september 2019 kl. 16:52 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både grundfordelinger og sociale kriterier er i spil i nyt forslag, der bliver sendt i høring. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Forvaltningen er nu klar med forslag til, hvordan pengene fremadrettet skal fordeles blandt de kommunale daginstitutioner samt dagplejen. Forslag, der er efterspurgt af politikerne, og som nu vil blive sendt ud i høring hos de berørte parter frem til 28. oktober.

Forslagene giver både bud på nye grundfordelinger af midlerne og også forslag til, hvordan der skal nyfordeles i forhold til sociale kriterier.

Når det gælder grundtildelingerne er der to nye forslag.

Det ene er en korrigeret version af den eksisterende model. Her følger pengene som udgangspunkt barnet, og der vil løbende bliver reguleret efter, hvor mange børn, der rent faktisk bliver passet i daginstitutionerne. Som noget nyt foreslås det, at også vuggestuebørnene og deltidspladser indgår i udregningen, og at faste udgifter som ledelse ikke er en del af reguleringen.

For dagplejen vil der dog blive tildelt midler ud fra forventet antal børn det kommende år - og uden fast efterregulering.

Den anden foreslåede model opererer med en grundnormering på 12 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn i de mindre institutioner og 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn i de større. Som i den første model skal også her deltidspladser regnes med. Naturbørnehuset og Troldehaven falder lidt uden for kategori, fordi der endnu ikke er vuggestuegrupper her. Hvis der er færre børn i daginstitutionerne end normeret, mister man ikke penge. Er der flere børn end normeret, kommer der ekstra penge.

For dagplejen gælder de samme regler som i det andet forslag.

Fem procent af den samlede tildeling af penge til området sker ud fra sociale kriterier, og her er der brug for justeringer, påpeger forvaltningen.

Generelt set er det daginstitutioner i den nordlige del af kommunen, der har mest brug for at blive kompenseret for at have udsatte børnegrupper.

Senest er Magdalenehaven i Sorø dog kommet med i den gruppe og har brug for et løft, vurderes det. Derudover er der også løft til Troldehaven, Ventemøllegården, Sandlyng Børnehus og lidt til Grønnegården, mens Naturbørnehuset som den eneste vurderes at kunne klare sig med mindre.

Daginstitutionerne er rangeret i følgende orden. Første skal have mest og derefter falder det:

Regnbuen. Troldehaven. Ventemøllegården. Sandlyng Børnehus. Magdalenehaven. Naturbørnehuset. Villa Villakulla. Røde Kors Børnehus. Holberghaven. Grønnegården. Krongården.

Også for dagplejeområdet foreslås det at indføre sociale kriterier. Her skal dagplejen i nord have tildelt mere end dagplejen i syd.

Byrådets børne- og undervisningsudvalg har sagt god for, at forslagene bliver sendt i høring.