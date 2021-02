Se billedserie Der har tidligere været knyttet en bus til Naturbørnehuset. Nu overvejer politikerne at etablere en bus-ordning i det sydlige område af kommunen. Arkivfoto. Foto: Thomas Olsen

Forslag: Bus skal køre børn ud i naturen

Sorø - 18. februar 2021 kl. 16:13 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Den 1. april overgår Røde Kors Børnehus fra selvejende institution til kommunalt dagtilbud. I øjeblikket er Sorø Kommune og politikerne ved at finde ud af, hvilken rolle børnehuset i Fjenneslev skal spille i den kommunale børnepasning.

Et nyt forslag går på at oprette en bus-børnehave med fokus på naturen, og bussen skal være tilknyttet Røde Kors Børnehus. Politikerne i børne- og undervisningsudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med idéen. Medarbejdere, foreninger og råd skal komme med idéer til, hvordan bus-børnehaven kan fungere i praksis. Derfor er forslaget nu sendt i høring, inden politikerne genoptager sagen på et møde i maj.

For få pladser til børnene I de kommende par år forventer Sorø Kommune, at der ikke vil være nok vuggestuepladser og pladser i børnehaverne til børnene i det sydlige område.

Især Grønnegården og Krongården er udfordret.

Røde Kors Børnehus i Fjenneslev er en del af det sydlige område, men oplever slet ikke manglen på pladser. Der er plads til 20 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn i huset.

Men i 2021 regner man kun med, at der vil være 15 børn i vuggestuen og 17 børn i børnehaven.

Derfor er tiltaget med bussen også et forsøg på at gøre Røde Kors Børnehus mere attraktiv for børnefamilier.

Kommunen forventer, at en bus-børnehave kan have plads til cirka 22 børn.

Kan gøres på flere måder Henrik Madsen er børne- og familiechef i Sorø Kommune. Han forklarer, at den nye bus-ordning ikke er en direkte løsning på problemerne i det sydlige område.

- Det skal primært være et selvstændigt, nyt tilbud. Men det ville da være dejligt, hvis nogle forældre synes, det er så god en idé, at de vil benytte det. Måske lader nogle forældre sig friste. Så kan det indirekte være med til at løse udfordringerne, siger han.

Men intet er besluttet endnu. Nu har de forskellige aktører på området mulighed for at komme med input.

- Hvordan det præcis bliver udmøntet, det ved vi jo ikke endnu. Det kan gøres på flere måder, og man kan godt lave kombinationer af de forskellige løsninger. Høringen er en idé-runde, siger Henrik Madsen.

»Skovmusen« er død I et oplæg fra Sorø Kommune bliver der dog skitseret en mulig model.

Den beskriver, at bussen kan fungere som et dagtilbud i naturen, der har base i Røde Kors Børnehus og kan benyttes af enten faste grupper af børn eller børn i bestemte aldersgrupper fra forskellige institutioner i det sydlige område.

Der har tidligere været politisk snak om at etablere et dagtilbud i naturen, en såkaldt skovmus. Det nye forslag om en bus erstatter idéen om en skovmus, som der derfor ikke bliver arbejdet videre med.

Pengene til bus-ordningen er allerede på plads. I budgettet for 2021 har politikerne tidligere fundet en million kroner til netop at etablere børnepasning i naturen.

