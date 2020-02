Forsamlingshus: Nu er salene sat op til nye »narrestreger«

- Den store sal var for stor en opgave for frivillige, så den klarede Helle Lemvig og malerne fra Fjenneslev Farvehandel & Malerfirma. Lille sal malede vi selv. Vi havde seks mænd og kvinder i sving - fire malede, og to gik til hånde i form af at pille højttalere ned og sætte dem op igen, tage sig af rullegardiner og gardiner med videre. Nu er det hele ført up to date. Pokalskabene i den lille sal er taget ned. Nu kan man i stedet glæde sig over de mange Slaglille-Bjernede triumfer i Foreningshuset på den tidligere skole.