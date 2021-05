Amalie Kjældgaard Kristensen kommer fra Dianalund, men bor nu i Wien. Foto: Rune Mielonen Grassov

Fornem talentpris til ung violinist

Sorø - 11. maj 2021 kl. 13:41

27-årige Amalie Kjældgaard Kristensen, der er opvokset i Dianalund, har modtaget en af Sonning Musikfonds i alt 10 talentpriser. Amalie Kjældgaard Kristensen modtager 100.000 kroner.

Talentpriserne kan ikke søges, men bliver uddelt af fondens bestyrelse.

Den unge violinist kommer fra Dianalund og har spillet violin, siden hun var seks år gammel. Siden har hun boet i Slagelse og Skanderborg - og fra 2015 i Wien.

På mange måder er Wien langt fra Dianalund.

Ikke mange andre lige dér drømte om at blive professionel violinist, så efter et stykke tid på den lokale musikskole kiggede hun mod København.

I en alder af 12 år blev hun accepteret på talentskolen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Allerede i 9. klasse sluttede hun sig til symfoniorkesteret på Sankt Annæ Gymnasium.

Hun har studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium fra 2012.

Et par år i EUs ungdoms-symfoniorkester lærte hende, hvad det virkelig betyder at være en del af et stort turnéorkester.

Amalie Kjældgaard Kristensen flyttede til Wien som 21-årig og troede, at hun ville blive der et år. Men det viste sig, at et år ikke var nok for hende.

Nu - fem år senere - er hun uddannet violinist.

Indtil videre har Amalie Kjældgaard Kristensen tjent til livets ophold ved at spille i orkestre og arbejde som lærer.

- Wien er centrum for al musik, og det har været hjemsted for alle store komponister på et eller andet tidspunkt, siger hun på hjemmesiden www.sonningmusik.dk om sin nuværende hjemby, hvor hun har besluttet at blive for nu.

Som violinist i Wien er der få job. Hvis du derudover er kvinde, er det ikke let at finde et orkesterjob i det meget konservative musikmiljø i hovedstaden i Østrig.

- Der er 400 andre, der kan gøre præcis, hvad jeg kan, fortæller hun.

Selvom Amalie Kjældgaard Kristensen er meget fokuseret på nykomponeret musik, bruger hun stadig det meste af sin tid på de gamle klassikere.

Amalie Kjældgaard Kristensen har spillet i blandt andet Europas Kammerorkester, Spira Mirabilis, Den Europæiske Unions Ungdomsorkester, ORF Radio Symfoniorkester Wien, Tonkünstler Orchester Wien, Det Danske Kammerorkester, Det Danske Nationale Symfoniorkester og Det Kongelige Danske Orkester.

Hun er medstifter og medlem af Wiens moderne ensemble, Ensemble N.

Amalie Kjældgaard vil bruge pengene fra Léonie Sonning Music Foundation på private lektioner i Oslo og Berlin som forberedelse til orkesterudspil, opbygge en online tilstedeværelse i form af et websted, der indeholder lyd og video samt udgifter til at blive i Wien nu, da hun er uddannet.