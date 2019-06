Sorø Sundhedscenter blev indviet i november 2017 (foto). Nu foreslår formand for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF) et lignende sundhedshus i Dianalund. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Formand vil gerne have et sundhedshus i nord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand vil gerne have et sundhedshus i nord

Sorø - 12. juni 2019 kl. 08:04 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når byrådets medlemmer efter sommerferien går i gang med at forhandle budget for de kommende år, vil der være to ønsker om nye tiltag fra social- og sundhedsvalget. Begge ønsker er fremsat af udvalgets formand, Lars Schmidt (DF), og begge ønsker har med sundhedsområdet at gøre. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Det ene ønske omfatter ansættelse af en sundhedsfaglig konsulent, der på tværs af politiske udvalg og forvaltninger bl.a. skal koordinere sundhedsindsatsen, udarbejde politiske sager og stå for pulje- og projektansøgninger. Der regnes med en 32 timers stilling til 275.000 kr. årligt.

- Konsulenten skal være med til at løfte verdensmålet for sundhed og trivsel for os. Nogle gange i samarbejde med Absalon, RUC eller andre. Målet er at optimere tilbudene til borgerne og styrke tværfagligheden, siger Lars Schmidt.

Budgetønsket ventes ikke kun at være en gevinst rent sundhedsfagligt, men også på sigt en økonomisk god investering.

Også med det andet ønske forventer Lars Schmidt ikke blot bedre service for borgerne, men også økonomisk gevinst for kommunen. Det ønske er et sundhedshus, der skal placeres i Dianalund og betjene den nordlige del af kommunen.

- Transportmæssigt er infrastrukturen i vores kommune ikke den bedste. En masse transport vil kunne undgås. Jeg tror absolut, at der er økonomisk potentiale i at have et sundhedshus, der kan betjene Dianalund, Stenlille og Ruds Vedby, siger Lars Schmidt.

Han forestiller sig et sundhedshus i stil med det, der allerede findes i Sorø.

I første omgang lyder budgetønsket på penge til at undersøge mulighederne for et nordligt sundhedshus. Til undersøgelse og analyse bliver der bedt om 300.000 kr.