Se billedserie Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Nygaard, er glad for, at borgerne kommer med input til, hvor trafiksikkerheden kan forbedres. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Formand: Vi siger tak for de gode forslag

Jens Nygaard (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, er glad for, at borgerne kommer med input.

Sorø - 15. september 2021 kl. 19:05 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

- Der er ingen tvivl om, at Fægangen er udfordret, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Nygaard.

- Og jeg har netop talt med forvaltningen om forslagene. Vi siger tak for engagementet og de gode forslag. Dem, der kan gennemføres uden de store omkostninger, kigger vi på relativt hurtigt, men eksempelvis en nedsættelse af hastigheden kan vi ikke gennemføre uden politiets tilladelse.

Jens Nygaard føjer til, at det fra kommunal side aldrig har været hensigten, at Fægangen skulle blive en smutvej. Både den tunge trafik og de biler, der ikke har et ærinde på Fægangen, ser man gerne køre ad Ringstedvej og Alléen.

28 punkter Teknik- og Miljøudvalget har netop haft Trafiksikkerhedsplanen for 2021-26 til behandling. Fægangen står på som et af de 28 steder, kommunen skal gøre en indsats for at skabe mere sikkerhed. Men Fægangen nåede ikke med blandt de fem, der har førsteprioritet. Det er Dianalundvej, Parnasvej, Næstvedvej, Store Ladegårdsvej og Skælskørvej.

- Vi bruger som udgangspunkt politiets og Vejdirektoratets tal og sætter allerførst ind der, hvor der sker flest uheld. I Sorø Kommune er der fra 2016 til 2020 registreret 247 ulykker med person- og/eller materielskade, siger Jens Nygaard, der også peger på, at kommunen nu etablerer en 2-1 vej på Smedevej.

- Men vi må også appellere til bilisterne om at køre efter forholdene og vise hensyn til andre trafikanter.

Som et led i arbejdet med Trafiksikkerhedsplanen blev der gennemført en undersøgelse om borgernes syn på forholdene, og ikke færre en 851 svarede.

- Det er et meget højt tal, og det er vi glade for, siger Jens Nygaard.

- Det giver os et rigtig godt grundlag for at spotte, hvor der er udfordringer.

Forslagene Uden at give nogen garantier vil Jens Nygaard umiddelbart mene, at en sænkning af hastigheden på Fægangen er en løsning, der vil kunne gennemføres inden for en overskuelig fremtid, hvis man vælger at gå den vej. Hastighedsmålinger kan man også relativt let følge op med.

- At male hastigheden på vejen bør vi efterfølgende også kunne, og der kan være god argumentation for at etablere en fodgængerovergang ved Lægehuset. Om det er muligt at male en cykelsti op, ved jeg ikke umiddelbart, siger Jens Nygaard.

- Men borgergruppen er i det hele taget kommet med gode forslag, som vi nu skal have en snak med vores medarbejdere om. Der skal ikke herske tvivl om, at vi har stor fokus på trafiksikkerheden.

I Trafiksikkerhedsgruppen er også både politiet og Vejdirektoratet repræsenteret.